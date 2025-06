Risate e canzoni d’autore. Chiude AiaFolkFestival

C’è attesa per il gran finale, stasera, della XVII edizione dell’AiaFolkFestival, l’evento culturale organizzato dal Coro Mondine di Novi di Modena. L’evento si chiude con una serata al parco della Resistenza di Novi, all’insegna dell’ironia e dell’intensità. Alle 20.30 l’appuntamento è con la brillante attrice e comica Maria Pia Timo e il suo ‘La Romagnola biondo zabaione’, un irresistibile ritratto di una donna contemporanea tra cucina, amore e vita quotidiana. Uno spettacolo esilarante e profondo, dove la risata incontra la riflessione. Gran chiusura alle 21.30 con il concerto di Amara, raffinata cantautrice e autrice tra le più apprezzate della scena italiana.

Dopo aver emozionato i palchi di Sanremo e collaborato con artisti del calibro di Fiorella Mannoia e Simone Cristicchi, Amara arriva a Novi con il suo ‘Live Tour 2025’, tra canzoni, spiritualità e poesia civile. "Abbiamo voluto chiudere il festival con una sequenza di emozioni forti, che uniscono radici e futuro – spiega Diego Zanotti, responsabile dell’organizzazione –. In questo week end e in questa serata finale pulsa forte il cuore del nostro tema 2025, ‘Restiamo Umani’. Lo si fa ricordando chi siamo, ma anche sognando, ridendo, lottando". Come spiega Manuela Rossi, presidente del Coro delle Mondine di Novi, "‘Restiamo umani’ non è solo il titolo di questa edizione, ma un manifesto culturale che attraversa tutti gli eventi in programma. In un mondo sempre più frammentato, il nostro festival vuole essere un ponte di connessione tra persone, storie e tradizioni. Ogni anno - prosegue - l’AiaFolkFestival è un piccolo miracolo collettivo. Lo è grazie a chi ci sostiene, agli artisti che ci onorano con la loro presenza, al pubblico che ci segue con affetto. Queste ultime serate sono il nostro abbraccio a Novi e a tutti coloro che ancora credono nella cultura come strumento di resistenza umana".

Sono stati nove intensi giorni di musica, letteratura, teatro e arte. Dopo aver animato gli spazi verdi della parrocchia di San Michele Arcangelo, il festival si è spostato al parco della Resistenza: venerdì con l’incontro tra la Filarmonica Novese e il Coro delle Mondine di Novi di Modena. La serata di ieri, invece, è stata all’insegna delle voci femminili contemporanee: Valentina Tioli, cantautrice modenese di caratura nazionale, in uno speciale feat. con il Coro delle Mondine, ha presentato ‘Riso Amaro’, mentre Lavinia Mancusi ha proposto lo spettacolo-concerto ‘¡REVOLUCIONARIA!’. Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Novi, il sostegno della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e di numerosi sponsor locali.

Maria Silvia Cabri