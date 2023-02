Riscaldamente guasto, scatta lo sciopero a scuola

Temperature basse e impianto di riscaldamento guasto. Così lunedì mattina, gli alunni della succursale dell’istituto Elsa Morante, in via San Francesco a Sassuolo, hanno deciso di scioperare in segno di protesta. A segnalare il problema è il genitore di uno di questi ragazzi, Marco Giovanelli: "Mio figlio è arrivato a scuola che i termosifoni erano spenti con temperature basse nelle aule". Il genitore chiarisce che l’istituto non è nuovo ai problemi all’impianto di riscaldamento e che questi era stati segnalati dagli studenti già più volte: "Ieri mattina (lunedì, ndr) mio figlio mi ha comunicato che avevano riferito il problema agli organi deputati come già fatto in passato ma, essendo appunto una difficoltà verificatasi già in altre occasioni, gli studenti questa volta hanno deciso di scioperare". Il dirigente scolastico, Edoardo Piparo, dal canto suo precisa: "Il problema è di natura tecnica, l’impianto è vecchio ed è soggetto a questo tipo di guasti, per di più le temperature di questi giorni sicuramente non hanno aiutato. Tuttavia lunedì stesso ho attivato la Provincia con urgenza e questa mattina (ieri, ndr) l’impianto era nuovamente funzionante, me ne sono accertato personalmente per verificare che fosse effettivamente tutto a posto. La Provincia – continua Piparo – ha preso in carico il problema e nei prossimi giorni ci sentiremo per trovare assieme una soluzione che non sia temporanea al problema stesso. Bisogna esaminare la situazione e capire se ci siano interventi strutturali che possano essere messi in atto e in accordo con l’effettivo proprietario della succursale". E per quanto riguarda i disagi per i ragazzi, aggiunge: "La mia solidarietà va agli studenti per i quali ci siamo attivati prontamente". Bisogna precisare che la succursale del Morante non è di proprietà né della scuola stessa, né della Provincia ma di un privato che, a sua volta, ha affittato l’immobile alla Provincia e pertanto risolvere alcuni problemi può essere più più complicato del previsto dal punto di vista burocratico.

"Il guasto – risponde la Provincia – è nella succursale, per questo il problema non ci compete direttamente. In questo caso è il privato, che ci ha messo a disposizione lo stabile, a doversi preoccupare della manutenzione dello stesso. La questione era già stata segnalata dall’istituto e, a nostra volta, l’avevamo fatta presente alla proprietà. Ad ogni modo, provvederemo a sollecitare la proprietà ad intervenire al fine di risolvere al più presto il guasto".

Nel frattempo gli studenti della succursale in via San Francesco ieri era tornati a lezione con i termosifoni accesi, con la speranza che non ci siano altri guasti.

Ylenia Rocco