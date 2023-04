Riscaldamento e bollette, il sondaggio

Parte "Un duro inverno", un’ indagine di Federconsumatori sul comportamento dei cittadini e delle famiglie modenesi nel corso dell’inverno 202223, particolarmente concentrata sulle strategie adottate per ridurre consumi e costi. Tante le domande sottoposte tramite un questionario on line anonimo, il cui campione primario di riferimento è rappresentato dagli iscritti a Federconsumatori e Cgil di Modena, ma che viene esteso, tramite i canali social, a chiunque voglia dare il proprio contributo per l’analisi di un tema così importante. E’ prevista anche la possibilità, per la popolazione più anziana, di compilare il questionario in forma assistita, in collaborazione con lo SPI CGIL. Tra le domande gli interventi di efficientamento energetico nell’abitazione, i consumi degli elettrodomestici e la riduzione delle ore di riscaldamento.