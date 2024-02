Riscaldamento ko, la protesta del Venturi

Un’intera settimana al freddo, a combattere contro un riscaldamento a "singhiozzo" che ha costretto gli studenti del Venturi a seguire le lezioni con sciarpa e cappotti. È questo il motivo che ha scatenato, ieri mattina, la protesta degli alunni, ritrovatisi davanti ai cancelli per manifestare le criticità vissute durante la settimana. Un caso non isolato in provincia di Modena, ma che al contrario si unisce ai già diversi episodi registrati nel corso dell’inverno, come già successo al Selmi o al Muratori-San Carlo. Fortunatamente, all’istituto Venturi il guasto è stato prontamente risolto, come spiegato anche dalla preside Luigia Paolino. "La ditta che si occupa del riscaldamento ha installato dei sistemi di telecontrollo per capire e cogliere eventuali anomalie o temperature particolarmente alte o basse da remoto. La centralina però è andata in tilt, e questo ha comportato le criticità che anche gli stessi studenti hanno sottolineato ieri mattina – conferma la preside –. Con i ragazzi però c’è stato un bellissimo dialogo: è giusto che facciano sentire la propria voce e le proprie idee, che noi rispettiamo. La provincia e la scuola si sono attivate fin da subito per dare risposte tempestive e nei modi giusti. Anche l’ingegnere capo della provincia di Modena, Annalisa Vita, ha risposto puntualmente alle domande dei ragazzi". Dopo la protesta, gli studenti, verso le 10, sono rientrati in aula, in quanto il guasto era appunto già stato riparato.

L’ennesimo caso di studenti al freddo, però, ha comunque suscitato diversi malumori. "Continuano a piovere segnalazioni da parte degli studenti stanchi di dover aver freddo a scuola, mentre lo stesso Presidente della provincia, Braglia, due settimane fa dichiarò che ormai era stato tutto risolto" attacca Lorenzo Rizzo, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fd’I. "La sensazione che abbiamo – continua Rizzo – è che la Provincia non abbia per nulla la situazione sotto controllo, che non faccia la benché minima prevenzione e che aspetti che avvenga qualche guasto per intervenire, solo quando la situazione è al limite per gli studenti".

g. d. c.