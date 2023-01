"Riscalderemo la palestra con l’idrogeno"

di Maria Silvia Cabri Carpi segna un record: all’istituto superiore Meucci, ieri mattina, è stato infatti inaugurato l’impianto di riscaldamento a idrogeno della palestra, il primo in Europa nel suo genere. L’impianto, del costo di 350mila euro, è stato ideato nel 2020 e inserito nel bando energia della Provincia di Modena, che si è aggiudicato Coopservice di Reggio Emilia. Nello specifico, è stato realizzato un sistema di generazione del calore costituito da una caldaia alimentata a gas idrogeno prodotto in loco, tramite impianto fotovoltaico posto sulla copertura della palestra, che alimenta una serie di elettrolizzatori a celle elettrolitiche modulari. Il nuovo impianto permetterà di ridurre in un anno le emissioni di anidride carbonica in atmosfera di 717 tonnellate, equivalenti a quanto assorbito da 145 ettari di bosco, cioè la superficie di 25 campi da calcio. Una giornata importante per il Meucci e non solo, festeggiata in grande stile: all’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, la vice presidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, il responsabile nazionale dello sviluppo sostenibile del Gse (Gestore servizi energetici) Luca Barberis, la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Veronica Tomaselli, Annalisa Vita, ingegnere capo della Provincia e responsabile unico del progetto di...