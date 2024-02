Rischi e web, le scuole come guida

In vista della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete (Safer Internet Day 2024), che ricorre oggi, Save the Children sottolinea l’urgenza di creare ambienti digitali sicuri per bambine, bambini e adolescenti e di affrontare opportunità e rischi della rivoluzione in atto.

L’Organizzazione, in particolare, evidenzia la necessità di prestare la massima attenzione ai trend di abbassamento dell’età media nell’utilizzo delle tecnologie digitali e all’aumento del tempo medio trascorso on line da parte dei più giovani, soprattutto dopo la pandemia.

In Emilia Romagna il 75,1% di bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni (al di sopra della media nazionale del 73%), e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone (65,6%, in linea con la media nazionale del 65,9%). La scuola svolge un ruolo fondamentale nell’insegnare a utilizzare i linguaggi e gli strumenti in modo adeguato e sicuro. Dotare tutte le scuole di una connessione veloce e stabile e di strumenti digitali adeguati rappresenta il prerequisito essenziale per ridurre il digital divide e combattere la povertà educativa digitale.

Secondo le stime, guardando alla percentuale di scuole con la banda ultra larga, l’Emilia Romagna si situa al di sotto della media nazionale di scuole connesse – dall’infanzia alle superiori – con il 57,5%, rispetto al dato nazionale del 69,3%. Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, la percentuale di scuole connesse in base al Piano Scuole della Strategia per la banda ultra larga è: nel Comune di Modena solo 1/3 delle scuole è connesso, a Forlì la metà, a Ferrara il 60%, a Piacenza il 70%, a Parma, Reggio Emilia e Rimini 3/4, a Ravenna la totalità è stata connessa (Bologna non ha scuole nel Piano Scuole perché erano state già connesse prima del 2020). Per quanto riguarda, invece, le scuole secondarie di secondo grado, a Bologna, Ravenna, Ferrara, Parma e Modena tutte le scuole sono state connesse, a Rimini il 91%, Forlì la metà, la percentuale scende al 29% a Reggio Emilia.