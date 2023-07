Rischi nei cantieri L’Ance corre ai ripari: "Modificare gli orari aiuta gli operai"

Picchia il sole sull’asfalto, sui tetti, sui caschi degli operai nei cantieri. Proprio lì, dove le alte temperature continuano a rappresentare un vero e proprio allarme, in un’estate da caldo record in cui è sempre più necessario "non abbassare mai la guardia".

Soprattutto se si parla di "cantieri stradali – come spiega Stefano Betti, vicepresidente dell’Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili –: questi ultimi, infatti, hanno un’esposizione maggiore e in questa estate così calda, sono ancora più colpiti dal sole cocente. È bene ricordare, però, che esistono cantieri diversi fra loro, diverse tipologie, che cambiano a seconda degli interventi, del luogo – che sia la pianura o la montagna – così come la situazione cambia tra un cantiere legato a un’edificio, dove si è più riparati, rispetto a un cantiere in strada".

A ogni modo, però, il mondo dell’edilizia sembra mantenere uno sguardo molto attento sul tema, per individuare le possibili soluzioni e fronteggiare così un clima sempre più rovente.

"L’intervento principe, già messo in campo nelle ultime due settimane, è la rimodulazione degli orari, per evitare quindi di esporsi nelle fasi più calde della giornata. La possibilità di poter partire con anticipo la mattina presto, consente agli operai di interrompere i lavori prima che il sole picchi con forza nei suoi orari di punta: è un modo per tutelare i lavoratori tecnici – continua Betti –. Bisogna tenere a mente, però, che questo tipo di soluzioni, a seconda della tipologia del cantiere e delle lavorazioni all’interno dei cantieri stessi, sono più o meno semplici da mettere in campo: in ogni caso, cerchiamo di fare tutto il possibile affinché si riesca a lavorare e a produrre nelle condizioni migliori. In situazioni di questo tipo non è facile per nessuno".

Il rischio di cantieri bloccati però sembra ancora lontano. "Al massimo, alcuni potranno subire un rallentamento, quello sì – continua Betti – ma per ora non sembra esserci alcun pericolo di una ’frenata’".

Così anche Sandro Grisendi, vicepresidente di Ance Emilia Centro: "Il sole picchia su Modena come su tutt’Italia. E per quanto riguarda l’edilizia, la rimodulazione degli orari aiuta e non poco. Parliamo infatti di un modo concreto per aiutare gli operai: da quello che emerge, i lavoratori non si vogliono stoppare, ma devono essere tutelati, perché queste temperature sono davvero alte".

C’è anche la possibilità di poter inoltre ricorrere alla cassa integrazione, ma questa opzione sembra comunque essere presa in considerazione da pochi. Ma non solo: per sensibilizzare i lavoratori sul tema ’caldo’, Fillea Cgil sta "distribuendo volantini multi lingue nei cantieri, in cui sono elencati diversi punti su come comportarsi in queste situazioni di estremo caldo, e dove sono elencati inoltre gli obblighi del datore di valore" afferma Rodolfo Ferraro, segretario Fillea Cgil.

