"I segnali sono positivi, ma non abbiamo ancora certezze". Sono ore di angoscia per una coppia di genitori di Magreta per le condizioni del figlio di tre anni che domenica intorno alle 11.30 ha rischiato di morire affogato nella piscina della casa presa in affitto per le vacanze in Liguria, a Molicciara, sulla via Aurelia nel territorio comunale di Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. Il bambino è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Meyer di Firenze dove è stato trasportato in elicottero subito dopo l’incidente. I due genitori e altri parenti gli sono vicini: "Siamo parecchio scossi, speriamo che tutto si risolva per il meglio". A quanto sembra tutto sarebbe accaduto in pochi minuti, quando il bimbo è uscito per andare in giardino e si è avvicinato alla piscina. Forse ha cercato di salire le scalette ed è scivolato, o probabilmente voleva scendere in acqua, fatto sta che ha avuto il grave malore. A un certo punto i genitori si sono accorti che il bimbo non era in casa, sono usciti nel giardino e hanno fatto la terribile scoperta: il loro figlio era incosciente a pelo d’acqua, nella piccola piscina. A quel punto non si sono persi d’animo e l’intervento del padre e della madre è stato fondamentale, visto che hanno subito chiesto l’intervento del 118 della Spezia e un operatore del centro di prima emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, ha dato istruzioni perché fossero messe in atto tutte le manovre salvavita usate in situazioni analoghe, vale a dire la compressione toraciche. Quando nella zona sono intervenute l’auto medica del 118 con medico e infermiere a bordo e l’ambulanza della pubblica assistenza di Sarzana i sanitari hanno riscontrato uno stato di incoscienza del bimbo, per fortuna però c’era la presenza del battito cardiaco e della respirazione. I sanitari hanno messo in atto le manovre avanzate di stabilizzazione delle vie aeree, della ventilazione e del ritmo cardiaco. Quindi è stato chiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso 3. Un intervento fulmineo visto che dopo mezzora dalla chiamata di soccorso il bimbo era già in volo verso il Meyer.

Gianpaolo Annese

e Carlo Galazzo