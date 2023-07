Rischiano il processo Lesioni colpose sull’A1

Era il 22 ottobre del 2020 quando il senatore Michele Barcaiuolo, allora coordinatore regionale di Fratelli di Italia finì in rianimazione dopo un drammatico incidente in A1, in cui è rimase gravemente ferito. Quel giorno infatti il parabrezza della Lancia Delta su cui viaggiava l’esponente politico, seduto nel lato passeggero, era stata centrata da un masso di circa otto chili che si era staccato da uno dei giunti dell’autostrada in prossimità del ponte. Il masso aveva colpito Barcaiuolo, provocandogli gravi lesioni.

Per il terribile incidente la procura ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone, di cui tre 40enni bolognesi e a breve è attesa la fissazione dell’udienza. I quattro (per una posizione è stata chiesta l’archiviazione) sono accusati di lesioni colpose in concorso: secondo le indagini coordinate dalla procura e condotte dalla polizia stradale, gli indagati operarono con imprudenza, negligenza ed imperizia, concorrendo a causare l’incidente, avvenuto al km 171 della carreggiata Nord dell’A1. A provocare il sollevamento dal giunto di un raccordo del viadotto del masso di cemento, delle dimensioni di 25 centimetri era stato il transito di un tir. Il masso, una volta distaccatosi dalla sede stradale, era stato prima urtato dalla ruota di una citroen, per poi venir scagliato, dopo aver rimbalzato sull’asfalto, sulla Lancia in cui viaggiava Barcaiuolo: il masso di cemento, infatti, aveva sfondato il parabrezza all’altezza del sedile passeggero, colpendo il politico e provocandogli diverse lesioni, tra cui una al fegato, la fratture delle costole e lesioni alla mascella, per una prognosi superiore ai 40 giorni.

Ora a rischiare il processo sono l’allora responsabile unico del procedimento dei lavori di ripristino e sostituzione giunti in corrispondenza del ponte sul fiume Panaro e il direttore dei lavori di ripristino dei giunti in acciaio. Secondo le accuse lo stesso, con imprudenza, negligenza e imperizia, avendo la funzione di coordinamento nell’intera fase di programmazione e progettazione dell’opera, ometteva di verificare la correttezza e la completezza tecnica ed amministrativa dei progetti appaltati. Per il secondo, che all’epoca era direttore dei lavori di ripristino e sostituzione dei giunti in corrispondenza del ponte, è stata invece chiesta l’archiviazione. Rischiano poi il processo il progettista Aspi (all’epoca dei fatti) dei lavori di ripristino e sostituzione giunti: per la procura avrebbe omesso di redigere un progetto completo e l’allora direttore tecnico della ditta appaltatrice.

Valentina Reggiani