Rischio alluvioni, la ricerca: "Riusciamo a prevedere dove colpirà la piena"

A Modena è stato messo a punto uno studio che finirà per cambiare l’approccio del sistema delle emergenze in caso di alluvione ed aumenterà la sicurezza di centri storici di città, degli abitati e dei siti sensibili o dei beni architettonici, indirizzando in maniera più precisa la catena dei soccorsi e gli interventi da mettere in campo. Lo studio dal titolo ’Flood plain inundation modeling with explicit description of land surface macrostructures’, condotto da Simone Pizzileo, Giovanni Moretti e Stefano Orlandini, ordinario di Ingegneria Idraulica, tutti del Dipartimento di Ingegneria ’Enzo Ferrari’ di Unimore, consente infatti di preannunciare le inondazioni delle piene alluvionali in tempi di calcolo brevi, dell’ordine dei 10 minuti, e con il dettaglio della singola abitazione o del singolo insediamento industriale.

I vantaggi sono molteplici. Si pensi a quanto successo negli ultimi anni nei territori di Modena e nel 2023 in Romagna.

Professor Orlandini di cosa parla questo studio?

"Abbiamo pubblicato un metodo che può essere applicato a qualsiasi area geografica del pianeta. Potrebbe essere applicato in particolare anche alle aree modenesi e reggiane, sia in fase di preannuncio in tempo reale, sia in fase di pianificazione. In passato, all’indomani dell’alluvione modenese del 2014, abbiamo applicato una versione meno dettagliata del metodo. Questa versione nasce dalla ricerca dell’ultimo anno e non è stata per ora applicata. La ricerca non è inoltre finita. Prevediamo ulteriori miglioramenti dello schema di calcolo".

Ma a livello teorico in territorio modenese avete individuato aree che presentano maggiori criticità di altre?

"A livello modenese, abbiamo utilizzato il nostro modello per valutare la sicurezza idraulica degli stabilimenti della Marazzi. Questo è utile ed economicamente vantaggioso anche ai fini assicurativi. Una mappa di rischio alluvionale del territorio modenese, però, non ci è mai stata richiesta. Potrebbe essere fatta e rivelerebbe il rischio per ogni singola abitazione o insediamento industriale. Una sorta di certificazione. Questo è probabile sarà richiesto in futuro dai privati proprio ai fini assicurativi. La pianura sembra uniforme, ma da un sito all’altro le condizioni di rischio cambiamo molto in relazione alle caratteristiche topografiche e alla capacità di rappresentarle. È proprio quest’ultimo il punto forte e innovativo (a livello internazionale) della nostra ricerca, che ha visto la sua pubblicazione sulla rivista Advances in Water Resources" Avete usato un algoritmo? E quali parametri avete preso in considerazione per ottenere i risultati annunciati?

"Abbiamo usato l’algoritmo LANDMARK pubblicato da noi nel 2023 a dati nuovi. Abbiamo usato i modelli digitali delle superfici, invece dei modelli digitali del terreno come fanno tutti. In questo modo descriviamo anche case e alberi che vengono normalmente filtrati. Questa non è un’idea totalmente innovativa in sé, ma solo con LANDMARK diventa realizzabile".