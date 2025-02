Rischio esondazioni, puliti i corsi d’acqua a Pavullo

Grazie a finanziamenti per 390.000 euro, in collaborazione con il Consorzio Bonifica Burana e il Consorzio dell’Emilia Centrale è stata completata a Pavullo la pulizia e la sistemazione di corsi d’acqua Rio Bago, Rio del Vescovo, Rio dei Frati, Rio Budrio e Rio Tufo, riducendo il rischio di esondazioni. Il sindaco Davide Venturelli informa sullo stato del Piano di sicurezza idraulica di Pavullo e afferma che "negli ultimi anni abbiamo lavorato per migliorare la sicurezza idraulica del nostro territorio, con interventi importanti su diversi rii e sul torrente Cogorno. Inoltre – aggiunge – abbiamo ottenuto la realizzazione della vasca di laminazione presso il comparto McDonald e programmato nuove opere, come la pista di rientro all’aeroporto e lo spostamento dell’asta fognaria presso lo Stadio Minelli. Per quanto riguarda il torrente Cogorno abbiamo firmato un accordo che ci permette di studiare in modo approfondito le criticità idrauliche e ambientali". Informa che Hera Spa è stata incaricata della progettazione e sta già effettuando rilievi.