Rischio scissione, Solomita invita alla calma "Dimostriamo di aver imparato la lezione"

di Paolo Tomassone

"Qui il voto degli iscritti si è sovrapposto a quello dei militanti". Ecco perché la vittoria di Elly Schlein ha sorpreso tutti (e deluso in tanti) dentro il Partito democratico modenese che ha votato molto compatto per Stefano Bonaccini. Il segretario provinciale, Roberto Solomita, però non si scompone e rilancia con due parole-chiave per il futuro dei democratici: "cambiamento e unità".

Segretario il voto di domenica lascia un po’ di amarezza?

"Sembra sempre che stiamo per celebrare il funerale del Pd, poi al momento delle primarie il partito dimostra di avere al proprio interno tante forze e prevale la speranza. Io credo che sia una grande soddisfazione, in una giornata veramente complicata dal punto meteo, che quasi 26mila persone siano andate a votare negli 88 seggi, in un clima di festa, con tanti volontari che si sono messi a disposizione del partito. È sempre una boccata di entusiasmo".

Tutto il partito a Modena si era praticamente schierato per la mozione Bonaccini. Avevate dato per scontata la vittoria?

"La gran parte dei nostri iscritti e dei militanti ha associato a Stefano l’idea del buon governo ed era abbastanza diffusa l’aspettativa che lui potesse prevalere, cosa che in provincia è avvenuto. In altre parti di Paese hanno approcciato questo voto con aspettative diverse e con la richiesta forte di dimostrarsi come una forza di opposizione".

In questo modo si acuiscono le differenze dentro il partito?

"Con il risultato di domenica si chiede un cambiamento molto forte nel partito a livello nazionale. Il posizionamento modenese su Bonaccini è da leggersi non in una misura antitetica alla linea di Schlein, ma più come un riconoscimento della sua forza di governo del territorio. Non va dimenticato che le primarie erano per scegliere tra due figure e due modi di interpretare il Pd che però hanno una base comune, quella votata il 21 gennaio all’assemblea nazionale con l’approvazione del manifesto per un nuovo Pd. In quello possiamo riconoscerci tutti".

C’è il rischio che alcune correnti del Pd possano pensare a una scissione?

"Se abbiamo imparato la lezione dobbiamo sapere che non si può scherzare con queste cose: l’unità deve essere assolutamente garantita, qualsiasi fosse l’esito del voto. E Bonaccini l’ha detto bene nel suo discorso di domenica sera quando ha riconosciuto della vittoria di Elly".

Nella nostra provincia tra poco più di un anno si andrà a votare per rinnovare alcune amministrazioni, compresa la città di Modena. La ‘macchina’ organizzativa si è cominciata a muovere da tempo per individuare il candidato dem. Quanto le primarie scombinano le carte in tavola?

"Non dobbiamo fare l’errore di sovrapporre il piano del governo locale con il voto del partito. I migliori candidati per le elezioni amministrative non dipendono dall’impostazione generale che si dà un partito a livello nazionale, anche perché qui sul territorio dobbiamo raccogliere i voti anche di chi non ha votato la Schlein e non voterebbe nemmeno il Pd. Questa è una sfida ancora più forte: noi siamo abituati a vincere le elezioni con un consenso molto più ampio di quello che è il perimetro del partito a cui siamo iscritti. Quindi ci mancherebbe altro che fosse la scelta all’interno di un partito a condizionare le figure più capaci, autorevoli e di merito per vincere le elezioni amministrative. Le candidature vanno costruite in un rapporto col territorio e non con l’articolazione interna al Pd".