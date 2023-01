Rischio sismico, rilevazioni a Nirano

Prosegue la collaborazione tra l’Università di Bologna e il Comune di Fiorano Modenese, che ha autorizzato l’installazione, all’interno delle Salse di Nirano, di una stazione permanente GNSS-CORS (Global Navigation Satellite System-Continuously Operating Reference Station). La strumentazione sarà di grande utilità per indagini geodetiche nell’area della Riserva così da determinare le deformazioni del suolo connesse all’attività eruttiva dei vulcani di fango, e servirà anche per studiare gli spostamenti di origine tettonica, quindi la sismicità locale. In prossimità della Riserva, infatti, è stato localizzato da fonti storiche un terremoto di magnitudo equivalente Mw 6 e intensità epicentrale IX, avvenuto il 5 giugno 1501. Per tale strumentazione l’ateneo assicura "la non interferenza radioelettrica con gli apparati esistenti e il rispetto dei limiti previsti, con riferimento all’esposizione umana ai campi elettromagnetici, così come previsto dalla normativa vigente" e al Comune non è richiesto alcun contributo finanziario suppletivo dal momento che montaggio, manutenzione e smontaggio della stazione rimangono a carico dell’Università. Tanto è bastato al sindaco Francesco Tosi a dare l’ok: la stazione resterà installata fino alla fine di gennaio 2028, fatte salve eventuali proroghe. "Da tali indagini – spiega il sindaco – possono derivare utili informazioni per il territorio, avendo tali ricerche un valore non solo scientifico ma anche di utilità pubblica sul rischio sismico".