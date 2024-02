Riscoprire il fascino dei ritratti instantanei

San Possidonio riscopre il fascino dei fotografi ’minuteri’, grazie all’appuntamento che si svolge oggi al Palazzurro di via Focherini, dove dalle 9 alle 17.30 viene ospitata la Mostra di materiale fotografico da collezione ed usato. Giunta alla 31esima edizione, questa singolare rassegna offre un’occasione unica per immergersi nell’affascinante mondo della fotografia. Protagonisti di questa edizione saranno cinque maestri "minuteri": Sergio Giangreco, Antonio D’Ambrosio, Eugenio Gherardi Angiolini, Gianni Lutsetis e Nicola Mauro Salza, che presenteranno al pubblico la loro arte. La fotografia minutera, sviluppatasi agli inizi del Novecento, era diffusa in tutto il mondo, Italia compresa. In ogni paese, questi fotografi ambulanti rappresentavano un punto di riferimento per la comunità, portando la nuova arte alle classi meno agiate. Le loro foto, spesso realizzate in formato tessera o cartolina, rappresentavano un prezioso ricordo per le famiglie, che non sempre potevano permettersi il lusso di un ritratto in posa. Il nome ’minutero’ significa lancette dei minuti, a sottolineare la rapidità del processo. In pochi minuti, infatti, il fotografo minutero era in grado di scattare e stampare un ritratto, regalando un momento di immortalità anche a chi non poteva permettersi un servizio fotografico in studio.

I fotografi minuteri realizzano ritratti istantanei utilizzando una tecnica antica che risale al XIX secolo, la cui particolarità sta nel fatto che l’intera procedura, dalla ripresa alla stampa, avviene in pochi minuti e all’interno di una speciale macchina fotografica.

Alberto Greco