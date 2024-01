Riserva esterna, Più Europa dice no: "Valorizzare l’eredità Muzzarelli"

"Qualcuno intende ’rottamare’ l’esperienza di governo di Muzzarelli? Riteniamo invece sia un’eredità da non disperdere". Gli alleati del Partito democratico, nella fattispecie, Più Europa guidata da Tommaso Rotella assistono con preoccupazione alle vicende interne al Partito democratico. Invocano un’accelerazione nella decisione e la valorizzazione del percorso amministrativo seguito in questi anni.

"Non vorrei – fa presente l’ex assessore alle Attività economiche – che dietro le schermaglie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra si nascondesse l’idea di qualcuno di ’rottamare’ l’esperienza di governo di Muzzarelli. Credo invece che si debba partire da lì, dalle tante cose fatte nonostante le difficoltà del periodo, dal consenso creato, e dalla comunità di donne e uomini che hanno fatto parte di quella esperienza per programmare la Modena dei prossimi dieci anni".

Rotella ritiene "stucchevole

il dibattito sulle capacità dei quarantenni in un momento in cui in Francia il nuovo premier ha 34 anni. Ma in Italia si è giovani finché qualcuno decide che sei troppo vecchio per il ruolo..".

Considerazioni che invitano in pratica a frenare sulle ipotesi di soluzioni esterne (leggi Mezzetti o Baruffi) agli otto candidati che si sono presentati. Più Europa ritiene invece che tra i nomi emersi – molti dei quali protagonisti a vario titolo delle amministrazioni Muzzarelli di questi anni – abbiano i numeri per ambire alla carica di sindaco, non occorre dunque andare a pescare tra le ’riserve’.

Anche Pietro Borsari, coordinatore di Più Europa Modena sottolinea come "il Partito democratico non ha ancora indicato le modalità di scelta del candidato di coalizione né proposto un nome e la questione non riguarda solamente il Pd al suo interno: l’attuale situazione di stand by rischia di coinvolgere tutti. Le tempistiche sono ormai strette e continuando così si rischia di dare un assist agli avversari".

In questo senso, Più Europa non ha mai nascosto di voler provare a individuare al proprio interno un possibile candidato di centro da proporre alle primarie di coalizione. I tempi però, appunto, cominciano a essere molto stretti.

g.a.