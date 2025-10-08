Riserva naturale del Secchia, Pedrazzoli presidente

Istituita la Comunità della Riserva naturale della Cassa di espansione del fiume Secchia. Chiamata a presiederla la vicesindaca con delega all’Ambiente di Concordia Katia Pedrazzoli (nella foto). Ne fanno parte 14 Comuni: Campogalliano, Modena, Rubiera, Carpi, Novi di Modena, Soliera, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero e Sassuolo. "Come presidente – dice Pedrazzoli – voglio accompagnare i territori nella costruzione di progetti comuni, capaci di generare benefici per tutti. L’obiettivo è dare vita a un’identità condivisa e riconoscibile".

Questa comunità tra le province di Modena e Reggio Emilia è chiamata a tutelare una zona umida dell’estensione di 260 ettari derivata da un’importante opera idraulica per la mitigazione delle piene del Secchia e le fasce di bosco golenale che si sviluppano ai lati del fiume. Istituita nel 1996 dalla Regione è affidata alla gestione dell’Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, la cui sede è a Rubiera all’interno della cinquecentesca Corte Ospitale che conserva ancora molti caratteri architettonici originali.

La Comunità della Riserva è stata istituita per unire gli enti territoriali che condividono la riserva naturale e il fiume Secchia, al fine di rafforzare la collaborazione per la sicurezza idraulica, la valorizzazione del territorio e la promozione della biodiversità. "Il fiume Secchia – spiega Pedrazzoli – è una risorsa preziosa, un corridoio ecologico che unisce l’Appennino al Po, custode di biodiversità e memoria storica. Ma è anche una presenza che ci impone attenzione: il cambiamento climatico ci ricorda ogni giorno la necessità di agire per la sicurezza idraulica. Nel dialogo con gli enti competenti, la Comunità – conclude Pedrazzoli – può anche diventare un motore di valorizzazione: promuovere i sentieri, i percorsi ciclabili e le greenway, sostenere progetti di educazione ambientale e iniziative di cittadinanza attiva come la citizen science o i programmi LIFE".

Alberto Greco