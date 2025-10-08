L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri manifestazione BolognaOmicidio CastelfrancoFrancesca AlbaneseMigliori aziende Ottobrata 2025Giornate Fai autunno
Acquista il giornale
CronacaRiserva naturale del Secchia, Pedrazzoli presidente
8 ott 2025
ALBERTO GRECO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Riserva naturale del Secchia, Pedrazzoli presidente

Riserva naturale del Secchia, Pedrazzoli presidente

Istituita la Comunità della Riserva naturale della Cassa di espansione del fiume Secchia. Chiamata a presiederla la vicesindaca con delega...

Istituita la Comunità della Riserva naturale della Cassa di espansione del fiume Secchia. Chiamata a presiederla la vicesindaca con delega...

Istituita la Comunità della Riserva naturale della Cassa di espansione del fiume Secchia. Chiamata a presiederla la vicesindaca con delega...

Per approfondire:

Istituita la Comunità della Riserva naturale della Cassa di espansione del fiume Secchia. Chiamata a presiederla la vicesindaca con delega all’Ambiente di Concordia Katia Pedrazzoli (nella foto). Ne fanno parte 14 Comuni: Campogalliano, Modena, Rubiera, Carpi, Novi di Modena, Soliera, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero e Sassuolo. "Come presidente – dice Pedrazzoli – voglio accompagnare i territori nella costruzione di progetti comuni, capaci di generare benefici per tutti. L’obiettivo è dare vita a un’identità condivisa e riconoscibile".

Questa comunità tra le province di Modena e Reggio Emilia è chiamata a tutelare una zona umida dell’estensione di 260 ettari derivata da un’importante opera idraulica per la mitigazione delle piene del Secchia e le fasce di bosco golenale che si sviluppano ai lati del fiume. Istituita nel 1996 dalla Regione è affidata alla gestione dell’Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, la cui sede è a Rubiera all’interno della cinquecentesca Corte Ospitale che conserva ancora molti caratteri architettonici originali.

La Comunità della Riserva è stata istituita per unire gli enti territoriali che condividono la riserva naturale e il fiume Secchia, al fine di rafforzare la collaborazione per la sicurezza idraulica, la valorizzazione del territorio e la promozione della biodiversità. "Il fiume Secchia – spiega Pedrazzoli – è una risorsa preziosa, un corridoio ecologico che unisce l’Appennino al Po, custode di biodiversità e memoria storica. Ma è anche una presenza che ci impone attenzione: il cambiamento climatico ci ricorda ogni giorno la necessità di agire per la sicurezza idraulica. Nel dialogo con gli enti competenti, la Comunità – conclude Pedrazzoli – può anche diventare un motore di valorizzazione: promuovere i sentieri, i percorsi ciclabili e le greenway, sostenere progetti di educazione ambientale e iniziative di cittadinanza attiva come la citizen science o i programmi LIFE".

Alberto Greco

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata