Risparmio energetico, a Formigine fotovoltaico e palestra più green

Due milioni di euro in più a bilancio. Li aggiunge l’amministrazione comunale di Formigine per programmare nuovi interventi e aggiungere risorse ad altri già previsti. Tra i primi l’acquisto degli alloggi ex Caser per 420mila euro, cui si aggiungono i 330mila euro previsti per rinnovare i due impianti fotovoltaici in dotazione alla sede comunale e al cimitero di Formigine e circa 300mila euro destinati al rifacimento completo dell’area giochi del parco di Villa Gandini. L’attuale parco giochi verrà spostato verso sud per distanziarlo maggiormente dal parcheggio e sull’area, oltre che i nuovi giochi, verranno anche installate telecamere e un nuovo impianto di illuminazione. Risorse aggiuntive vanno invece al piano asfalti, cui vengono devoluti 250mila euro che si aggiungono a quanto già stanziato, mentre 60mila euro permetteranno l’acquisto di nuove fototrapppole e rilevatori per incidenti stradali. Il saldo – circa 700mila euro – viene invece ripartito su altri due interventi: il primo prevede la realizzazione dei parcheggi e di un’area attrezzata per i camper presso il parco dello Sport, il secondo vede anticipato di un anno l’intervento di miglioramento energetico della palestra Ascari di Casinalbo, originariamente previsto per il 2024. Sempre in tema di bilancio il Consiglio ha approvato una mozione con la quale si chiede all’amministrazione di sollecitare il Parlamento e il Governo perché venga ripristinato il ‘fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane’ cui il Comune guarda con fiducia nell’ottica di un ulteriore potenziamento della rete ciclopedonale formiginese.