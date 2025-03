"Rispetto per tutte le culture"

Il sindaco Riccardo Righi interviene dopo le polemiche sollevate da Fratelli d’Italia in merito alla questione Ramadan/Quaresima: "Mi piacerebbe, soprattutto in questo tempo di Quaresima – che è tempo di riflessione, non di sterili polemiche – che ci ricordassimo ciò che davvero conta: il rispetto reciproco, il riconoscimento della fede altrui e il valore della comunità. Vorrei però restare nel mio ruolo, che è quello di amministratore, non di teologo, senza alimentare divisioni. Gli auguri sono un segno di attenzione e, come li ho fatti per Natale, certamente non mancherò di farli nelle principali ricorrenze dell’anno guardando alle principali culture presenti in città".