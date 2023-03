Modena, risponde a un appello sui social e salva una cagnolina in fin di vita

Paolo Campagnoli insieme a Silla, Setter di 15 anni ritrovata in fin di vita

Mirandola (Modena), 25 marzo 2023 – Uno sguardo triste ma al tempo stesso speranzoso di trovare una casa ed un futuro pieno di affetto dopo tante sofferenze. Un sogno diventato realtà per Silla, una bellissima Setter di 15 anni, che ha iniziato una nuova vita grazie alla generosità di Paolo Campagnoli, 60enne libero professionista, residente nella frazione di Mortizzuolo. Sorda, affetta da un’insufficienza renale, verosimilmente esito della malnutrizione subita, Silla è stata abbandonata nei boschi abruzzesi e ritrovata in fin di vita dai volontari dell’associazione ‘Animali alla riscossa’ de L’Aquila, capitanati da Gabriella Miglietta. Scampata ad un tragico epilogo, Silla rischiava di passare il resto della sua vita in un rifugio, invece ora ha trovato una nuova famiglia e tre amici, ovvero i cani che Campagnoli ha adottato nel tempo accomunati da un passato di sofferenza.

"Il primo è stato Argo – spiega Campagnoli –. E’ rimasto con me 16 anni. Quando purtroppo è venuto a mancare, ho adottato Sissy, una Breton Setter che ha 4 anni. Poi, nel 2020 sono arrivati Clay e Asso, rispettivamente un Breton Springer e un Setter tricolore di 5 e 8 anni, che ho trovato rispondendo alle richieste di adozione pubblicate sui social dai volontari. Tutti e 3 vengono dal rifugio di Bovino in provincia di Foggia. Recentemente ho visto Silla e ho deciso darle una casa. E’ con me da circa 3 settimane e vive in armonia con gli altri tre cani.

E’ molto tranquilla, fa il suo giro in giardino e dorme serenamente sulla sua poltrona preferita".