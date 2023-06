Rispunta l’accampamento abusivo "Nomadi da sgomberare subito"

Sono arrivati alla spicciolata circa una settimana fa e sul posto la polizia locale è già intervenuta, al fine di intimare lo sgombero dell’area. Ma, nel frattempo, le polemiche non sono mancate perchè subito la zona è stata invasa da cumuli di rifiuti abbandonati, che hanno creato anche un inevitabile rischio ambientale. Parliamo dell’ennesimo arrivo di ’carovane’ di nomadi nel parcheggio situato accanto al Palapanini, dove ieri mattina si contavano almeno dieci roulotte e diverse auto, oltre a decine di occupanti, panni stesi accanto ai mezzi, carrelli della spesa e cumuli di rifiuti che sono finiti nel vicino canale di scolo. In quell’area tra il centro commerciale i Portali e il palazzetto da inizio anno la polizia locale ha effettuato oltre un centinaio di interventi, con conseguenti controlli e sanzioni nei confronti degli abusivi. La zona, però, rappresenta notoriamente una ‘tappa di passaggio’, dopo l’allontanamento dei mezzi del luna Park ma sull’insediamento è già insorta la politica per denunciare appunto lo stato di degrado in cui versa l’area a seguito dell’arrivo degli abusivi nella zona. "Modena è già satura dei rifiuti per il difficile avvio del ’porta a porta’ – tuona Piergiulio Giacobazzi, capogruppo consigliare Forza Italia Modena – L’accampamento abusivo di nomadi nell’area del Palapanini va allontanato e la discarica di rifiuti che la loro presenza ha creato, tra l’altro intaccando anche il vicino canale, va rimossa al più presto, magari facendo fare anche agli abusivi stessi la loro parte. Non è possibile tollerare forme di degrado e di irregolarità. A queste persone va fatto capire che Modena non è un’isola felice dove si può derogare alla legge, ai regolamenti e al decoro. Auspichiamo un intervento immediato". Ad intervenire sull’insediamento abusivo è anche il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanó. "Purtroppo dobbiamo constatare che la nostra città viene nuovamente utilizzata come camping abusivo dei soliti noti che stazionano nel parcheggio accanto al Palapanini – tuona Pulitanò – Insieme al campo nomadi abusivo si manifestano problemi di degrado urbano e di salubrità dell’area: rifiuti, anche organici, e carrelli della spesa riversati nei canali di scolo hanno reso l’area una vera e propria discarica a cielo aperto. Dispiace constatare che non sia la prima volta che in città nasce un campo abusivo: ricordiamo tutti le immagini indegne del parcheggio al parco Ferrari e chiediamo il celere intervento dell’amministrazione per fermare questa problematica che regolarmente si ripropone", conclude.

v. r.