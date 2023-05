Rissa al chiosco, stranieri in manette

Tre risse solo negli ultimi dieci giorni, in una delle quali il titolare del chiosco era finito in ospedale con gravi lesioni alla testa. Aleggia una situazione di criminalità e degrado nella zona di via Emilia Ovest, nei pressi del parco Ferrari dove da giorni le pattuglie intervengono per sedare violente liti tra gli avventori spesso stranieri. Giovedì notte, infatti, i carabinieri sono intervenuti sul posto e all’arrivo dei militari due giovani marocchini stavano ancora animatamente litigando con il gestore del chiosco in questione che pare si fosse rifiutato di dar loro ancora da bere. I due stranieri, un 30enne e un 39enne, si sono scagliati contro i carabinieri procurando lesioni al braccio ad uno dei militari. I due sono quindi finiti in manette e ieri mattina sono stati processati per direttissima.