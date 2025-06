Rissa al supermercato. Panico tra i clienti. Un uomo ferito alla testa

Il motivo di così tanta e improvvisa violenza non è chiaro: le indagini sono in corso ma pare che tutto sia nato per dissidi familiari. Certo è che ieri si è ben presto diffuso il panico tra i clienti del supermercato Md di via Emilia ovest, angolo via Alfieri dove, all’improvviso, alcune persone hanno iniziato a picchiarsi. Non è chiaro quanti ‘clienti’ siano stati coinvolti nella rissa; almeno una decina.

Una persona è stata poi presa a sprangate sulla testa pare con una stampella o con una parte di essa. L’uomo in questione, sanguinante e ferito in modo serio, ha cercato di fuggire uscendo dal supermercato ma è stato raggiunto dal rivale e nuovamente aggredito.

Il grave episodio è accaduto appunto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30 e sul posto sono subito intervenute le volanti della polizia con più pattuglie, che stanno indagando sull’accaduto. Pare che la lite, furiosa, sia scoppiata tra alcuni cittadini di origine albanese e tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. ‘Soggetti’ che sarebbero stati coinvolti in altre violente liti in passato, legate a precedenti dissapori. Se quello di ieri si sia stato un agguato ‘studiato’ o se l’incontro sia stato ‘casuale’ tra i componenti della famiglia non è chiaro. Quel che è certo è che, in base alla testimonianza di alcuni clienti presenti in quel momento nel supermercato, uno dei ‘personaggi’ in questione ha dato improvvisamente in escandescenza in mezzo al supermercato per poi iniziare a rincorrere l’altro soggetto, pare più giovane. A quel punto anche altri avrebbero iniziato a mettersi le mani addosso e le scene di violenza sarebbero poi proseguite all’esterno del supermercato. Qui uno dei giovani coinvolti è stato colpito più volte alla testa; un altro su altre parti del corpo. Gli addetti del supermercato hanno subito avvisato le forze dell’ordine e l’ambulanza e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l’automedica. Ad avere la peggio, appunto, il giovane colpito con la stampella, che ha riportato numerose ferite ed è stato trasportato in ospedale in codice di media gravità. Anche un altro coinvolto nella rissa è finito in ospedale mentre altri sono stati accompagnati in questura per essere poi sentiti circa l’accaduto.

Le indagini sul grave episodio sono ora in corso da pare degli agenti della volante e della squadra mobile, che da subito ha dato il via agli accertamenti volti a ricostruire quanto accaduto.