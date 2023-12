Rissa con feriti in pieno centro a Carpi

Carpi, 24 dicembre 2023 – Lite ieri sera a Carpi, l’ennesima, in pieno centro storico, tra stranieri, iniziata in corso Fanti e poi degenerata proprio davanti al sagrato della Cattedrale. Erano circa le 23. Due i feriti, entrambi magrebini, rispettivamente di 19 e 32 anni.

Il 19enne è ricoverato all'ospedale di Baggiovara, in terapia intensiva e prognosi riservata, con ferita da arma da taglio. Lo stesso per il 32enne portato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

Secondo alcuni testimoni, prima, alle 22, hanno iniziato a lanciare petardi, poi il tutto ha preso una piega diversa con urla, persone che si rincorrevano con bottiglie in mano, cinghie o catene, vetri rotti.

Non è ancora chiaro se nell’aggressione abbiano utilizzato dei coltelli o delle bottiglie rotte. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, anche le Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia locale.

"Eventi come quelli di ieri non sono rappresentativi della nostra comunità, che si trova giustamente allarmata e preoccupata. Per tale ragione, sollecitiamo da tempo un potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio”, commenta il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli.

"Si tratta - aggiunge - dell'ennesimo episodio che genera legittima preoccupazione e apprensione nella nostra comunità, ma allo stesso tempo l'episodio di ieri sera segna un apice per la gravità dei fatti. La nostra comunità non tollera più tali avvenimenti. Il centro storico rappresenta il luogo in cui ci si riunisce in serenità con amici e conoscenti, un luogo di svago e spensieratezza. Come concordato nel recente incontro del Tavolo per l'ordine e la sicurezza tenutosi circa quindici giorni fa a Carpi, chiederò un incremento della presenza delle forze dell'ordine sul nostro territorio affinché simili episodi non si ripetano, oltre al potenziamento del nostro Commissariato di Polizia di Stato. Una città di 73mila abitanti ha una complessità sociale che non può essere gestita dall'attuale numero di forze dell'ordine”.