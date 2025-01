Ennesima rissa all’istituto Corni a Modena, botte tra studenti nel corridoio: arriva la polizia

Modena, 8 gennaio 2025 – Primo giorno di scuola al ritorno dalle vacanze natalizie già segnato dalla violenza. Ennesima rissa, ieri mattina all’interno del Corni di Modena, tristemente noto, purtroppo, per analoghi episodi di cronaca.

Durante l’intervallo, infatti, per cause sconosciute due studenti del professionale hanno iniziato ad insultarsi l’un l’altro. I giovani dalle parole sono passati alle mani ed hanno iniziato a picchiarsi lungo il corridoio.

La scena non è ovviamente passata inosservata e subito sono intervenuti i docenti che, in brevissimo tempo, hanno separato i due studenti prima che la situazione degenerasse. Infatti non si è reso necessario l’intervento dei sanitari ma, per gli accertamenti di rito, sul posto sono intervenuti gli agenti della volante con due pattuglie.

I poliziotti hanno sentito i ragazzi – poi raggiunti dai rispettivi genitori subito chiamati dalla dirigenza scolastica e dalla forze dell’ordine – e il corpo docente al fine di far luce sull’episodio. Pare che i minori si siano azzuffati per questioni banali ma, appunto, gli accertamenti sono in corso e non è escluso che nei confronti dei responsabili saranno assunti provvedimenti di natura disciplinare.

Negli ultimi mesi, così come lo scorso anno sono intervenute spesso le pattuglie nell’istituto scolastico di Largo Aldo Moro. Lo scorso ottobre uno studente è stato aggredito all’ingresso del professionale: un giovane ignoto lo aveva spinto con violenza contro il muro per poi fuggire. Il minore si era visto costretto a ricorrere alle cure ospedaliere per le ferite e le contusioni riportate.

Ma la lista degli episodi violenti avvenuti nell’edificio è lunga purtroppo: nei mesi scorsi si erano verificate numerose aggressioni – a volte vere e proprie rapine ma anche pestaggi – ai danni degli studenti del tecnico ad opera di gruppi ‘rivali, spesso provenienti dal professionale’. Di recente erano stati segnalati anche lanci di oggetti dal cortile alle aule, anche contro i professori intenti a fare lezione. Lo scorso anno ad essere aggrediti erano stati anche docenti e personale Ata, presi di mira proprio da alcuni studenti.