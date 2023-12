Rissa degenerata in piazza: due feriti gravi. Il centrodestra: "Sicurezza, la giunta ha fallito"

Continua a fare discutere quanto accaduto sabato sera in pieno centro storico tra corso Fanti e piazza Martiri: una discussione tra stranieri, poi velocemente degenerata in rissa con feriti. Secondo le testimonianze dei presenti, verso le 23 si sono iniziati a sentire petardi e botti, poi il tutto ha preso una piega diversa con urla, persone che si rincorrevano con bottiglie in mano e vetri rotti, e pare cinghie o catene. Due i feriti, rispettivamente di 19 e 32 anni, entrambi magrebini, portati in gravi condizioni in ospedale: il 19enne a Baggiovara con ferite da arma da taglio, in terapia intensiva con prognosi riservata. Stessa condizione per il 32enne, trasportato in elisoccorso al Maggiore di Bologna. Sul posto oltre al 118, anche Carabinieri e Polizia locale. Immediato l’intervento del sindaco Bellelli: "Questi eventi non sono rappresentativi della nostra comunità, che si trova giustamente allarmata e preoccupata. Come concordato nel recente incontro del Tavolo per l’Ordine e la Sicurezza tenutosi circa quindici giorni fa a Carpi, chiederò un incremento della presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio affinché simili episodi non si ripetano, oltre al potenziamento del nostro Commissariato di Polizia di Stato. Una città di 73mila abitanti ha una complessità sociale che non può essere gestita dall’attuale numero di forze dell’ordine". "Quanto accaduto è sconcertante e merita un intervento immediato – tuona Annalisa Arletti, Fratelli d’Italia –. Chiediamo che venga introdotto un presidio fisso della Polizia locale in quell’area e che gli agenti siano messi nelle condizioni di esercitare il loro ruolo di polizia giudiziaria. La bocciatura della nostra mozione in consiglio comunale, che prevedeva l’utilizzo del taser per aiutare gli agenti in tali interventi, conferma il lassismo della sinistra che amministra. Chiediamo al sindaco, il quale ha il dovere di intervenire in materia di sicurezza urbana, di attivarsi subito". "L’aver sottovalutato la gravità della situazione ha portato a simili episodi che creano un’insicurezza diffusa", prosegue la consigliera Fd’I Federica Boccaletti. "La rissa non è che la punta di un iceberg che evidenzia il completo fallimento delle politiche di accoglienza e integrazione – commenta Giulio Bonzanini, Lega –. A ciò si aggiunge l’assenza di controlli e restrizioni a quelle attività di rivendita di alcolici in centro". Massimo Barbi, Forza Italia: "La situazione ormai è degenerata compromettendo la tranquillità e la sicurezza di tutti. Carpi non merita tutto questo e necessita di una svolta concreta. Ma mentre nei comuni limitrofi ci si interroga su come potenziare la sicurezza e la fruibilità degli spazi sociali, a Carpi si continua con la litania di un primo cittadino che pensa di deresponsabilizzare il proprio ruolo scaricando le responsabilità sempre a terzi".

Maria Silvia Cabri