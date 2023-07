Rissa dopo la separazione "Lo sposo deve risarcirci"

L’ha lasciata e non rispettando la tradizione del loro paese d’origine, l’India, non ha provveduto a restituire le spese sostenute per il matrimonio. Sarebbe questo il ’casus belli’ tra due famiglie straniere che, stando alle indagini dei carabinieri di Carpineti e Reggio Emilia Santa Croce, si sarebbero dati appuntamento nel piazzale del Centro commerciale i Petali dandosele di santa ragione. Dovevano chiarire le questioni economiche inerenti alle spese sostenute per un matrimonio da entrambe le famiglie, ma la discussione è diventata sempre più animata degenerando in una rissa fino a prendersi reciprocamente a calci, pugni e bastonate in testa. Sono state scene da far west quelle verificatesi nel frequentatissimo centro commerciale reggiano e precisamente nelle pertinenze del parcheggio. I carabinieri identificavano alcuni componenti di uno dei due gruppi in quanto gli altri si erano dileguati. Uno dei fermati presentava una grossa ferita al capo e veniva soccorso nell’immediato da un’ambulanza. L’uomo dopo qualche giorno si recava presso i carabinieri di Carpineti, per denunciare i fatti, poi culminati con l’esito investigativo di ieri. Infatti con l’accusa di rissa e lesioni personali aggravate nonché porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere i carabinieri della stazione di Carpineti hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia 7 indiani tra cui una donna con età compresa tra i 53 e i 23 anni residenti nelle province di Reggio Emilia, Mantova e Modena. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. L’origine dei fatti nel dicembre del 2022 quando due famiglie asiatiche si davano appuntamento per chiarire alcune situazioni economiche, in merito ad un matrimonio fra i loro figli, poi finito. Dalla conversazione ne scaturiva un acceso diverbio poi sfociato in una vera e propria rissa con conseguente intervento dei carabinier.

I carabinieri si portavano con immediatezza sul posto rintracciando alcuni coinvolti per poi a seguito delle indagini a cura dei carabinieri di Carpineti, convolti nelle indagini, identificare tutti i partecipanti alla rissa poi denunciati. A seguito della violenta aggressione tre dei partecipanti alla rissa riportavano lesioni, di cui due trasportati in ospedale per le cure poi dimessi con una prognosi di 20 giorni, mentre uno di loro veniva ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Reggio Emilia, poi dimesso dopo una decina di giorni.