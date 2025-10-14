Rissa e cinghiate tra i tavolini: "Scena orribile, panico nel locale. Chi lavora deve essere tutelato"

Più che preoccupazione, ormai, vige l’esasperazione tra i commercianti del centro storico a fronte dell’ennesima, violenta rissa avvenuta sabato sera in via Scarpa: una strada che ospita tanti piccoli ristoranti, frequentati anche da famiglie. Il video dello scontro tra giovani è ora nelle mani degli agenti della squadra Mobile e della Volante: ha fatto il giro del web e indignato residenti e commercianti. Infatti tutto è avvenuto sotto lo sguardo sgomento di decine di clienti dei locali e di altri ragazzini: i giovani coinvolti si sono affrontati a mani nude e utilizzando cinture mentre decine di persone erano intente a consumare le proprie bevande sedute ai tavoli. A chiedere che vengano attuate stringenti e concrete misure per proteggere commercianti e cittadini del centro storico dalla criminalità, ripristinando la sicurezza che manca da anni è Mariana Magallanes, titolare del Prime Restaurant.

"Poco prima della rissa abbiamo notato due giovani tunisini che discutevano verso piazza XX Settembre. Pochi istanti dopo si è scatenato il panico: hanno raggiunto via Scarpa ed è stato uno spettacolo orribile. Erano fuori di sé e incuranti del fatto che in mezzo a loro c’erano ragazzini e anche famiglie con bambini: neppure in Venezuela ho visto cose così. Si sono picchiati con le cinghie come se fosse una cosa normale, rischiando di ferire altre persone. Noi ristoratori e commercianti abbiamo fatto di tutto per farci ascoltare, ma qui qualcosa nella gestione della sicurezza non va; l’Amministrazione deve prendere atto di questa cosa".

Era mai accaduto prima?

"No, ma la situazione del centro storico è fuori controllo ed evidentemente chi dovrebbe farsene carico non si rende conto di quello che sta accadendo in città. La rissa è avvenuta in un luogo ‘sano’ con famiglie e bambini sedute ai tavoli: via Scarpa è gestita da persone serie, che seguono le regole e che pagano le tasse e riteniamo inaccettabile che i nostri clienti siano costretti ad assistere a cose del genere. Andrà a finire che i cittadini smetteranno di frequentare il centro storico".

Pensa che la situazione stia degenerando?

"Si va verso il non ritorno. Vogliamo parlare di via Gallucci? Ci sono due locali che vendono alcol a prezzi bassissimi e assistiamo a ragazzini collassati a terra. Sono lì da otto anni e queste cose prima non erano mai capitate. Qua non c’entra la politica; chi amministra la città deve fare qualcosa. Le donne si sentono insicure e noi abbiamo portato all’attenzione dell’Amministrazione decine di proposte, come maggiore illuminazione e parcheggi vicini per le ragazze ma nessuno ci ascolta. Sono qui dal 2006: sono scappata da un Paese che mi faceva paura e mi trovo in una città dove ora ho paura".

Cosa crede che possa aiutare ad arginare questi fenomeni? "Devono ascoltare chi vive e lavora in centro storico. Ero migrata in Italia per la sicurezza perchè è importante per la qualità della vita: ora risentire quella paura fa male. Non era notte fonda quando è accaduto tutto questo: c’erano tante famiglie e in mezzo ad esse volavano sedie, cinghiate. Se vogliono che teniamo su le serrande ci devono garantire la sicurezza: serve la mano dura".