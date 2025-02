Rissa finita nel sangue: in quattro a processo

Si è svolta ieri mattina la seconda udienza relativa alla maxi rissa avvenuta lo scorso 7 aprile in via Carlo Marx, nel parcheggio di un negozio. Sia gli aggressori che le vittime sono di origine pakistana e residenti a Carpi: si erano dati appuntamento in quel luogo per chiarirsi dopo un litigio ma l’incontro è degenerato in modo rapido e violento.

I quattro imputati con l’accusa di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto abusivo di arma, sono in carcere a Modena e alcuni di loro sono imputati anche nel processo relativo all’associazione per delinquere nota con la sigla ‘Ak-47 Carpi’. Ieri mattina il giudice (che aveva rinviato l’udienza, in quanto era emersa all’interno della comunità pakistana la volontà di ‘fare pace’) ha disposto il rinvio a mercoledì per nominare un interprete che traduca alcuni messaggi così da poter poi pronunciare la sentenza.

Il branco avrebbe teso un agguato alle due vittime, per poi colpirle con estrema violenza: un 33enne era stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. I due pakistani sono stati colpiti da ripetute bastonate e colpi di machete al capo, al tronco e agli arti.