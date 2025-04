"Rissa in piazza Libertà, abbiamo paura"

Dopo le spaccate di una settimana fa, un altro venerdì difficile. Con una lite tra stranieri in piazza Libertà. A darne notizia il consigliere comunale Francesco Macchioni, che sulla piazza ha le vetrine della sua armeria. Erano da poco passate le 19, racconta Macchioni, "quando due ragazze terrorizzate sono entrate in negozio chiedendo aiuto". Macchioni è uscito dal negozio per capire cosa succedesse e ha visto "un gruppo di stranieri che aggrediva verbalmente due loro connazionali, insultandoli e prendendone uno per il bavero". Uno degli aggressori era in possesso di un’arma da taglio, aggiunge Macchioni, che ha subito contattato le forze dell’ordine per chiederne l’intervento.

Nel frattempo, mentre sopraggiungevano le pattuglie, il gruppo si è disperso ma l’accaduto alza il livello di allarme, e Macchioni registra come "ogni giorno si verifichino episodi che ci tolgono serenità", parla di commercianti esasperati, di sistemi di videosorveglianza inefficaci e di un presidio troppo carente da parte della polizia locale, oltre che di poca attenzione da parte dell’Amministrazione.

"Vedo – aggiunge - un’escalation di degrado, con scene che ci fanno sentire vulnerabili". Parla di "commercianti in trincea", Macchioni (giusto venerdì mattina, ad un esercente di via Mazzini è stato sottratto, mentre si trovava in negozio, il portafoglio da due ‘finti’ clienti).

La replica dell’Amministrazione non si fa attendere, con il sindaco Matteo Mesini che ammette come "gli episodi di vandalismo e violenza accaduti in settimana preoccupano, ma la risposta delle forze dell’ordine è rapida ed efficace".

Mesini ha contattato il Prefetto, chiedendo con urgenza la convocazione di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per poter attivare una cabina di regia stabile e affrontare la situazione in modo ancor più coordinato e incisivo. "A Sassuolo – aggiunge il primo cittadino - non c’è posto per chi non rispetta la città. Non possiamo permettere che episodi di violenza minaccino la serenità della nostra comunità, ma le Istituzioni stanno reagendo con determinazione per garantire e tutelare la sicurezza della comunità. Servono azioni di dissuasione e prevenzione: abbiamo chiesto una maggiore attenzione e un potenziamento degli uomini e dei mezzi sul nostro territorio".

Plaude all’iniziativa del sindaco il partito democratico ("legalità e sicurezza – scrive la segreteria cittadina - sono una priorità assoluta") mentre la Lega parla di "problema sicurezza troppo a lungo sottovalutato: adesso, finalmente, il sindaco pare comprenderne la gravità. Riuscirà a mettersi d’accordo con il suo partito? Ce lo auguriamo per il bene della città".