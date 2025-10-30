Rissa in un bar, Daspo Willy per otto persone

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un cittadino italiano e sette cittadini stranieri, di età compresa fra i 21 e 42 anni per il reato di rissa aggravata. Non solo: nei loro confronti è stato disposto il ‘Daspo Willy’. I fatti si riferiscono alla notte dello scorso 27 settembre quando, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi è intervenuto in via Garagnani, presso un bar del centro storico, dopo che era arrivata la segnalazione di una rissa, con l’utilizzo di oggetti contundenti.

L’attività di indagine ha consentito, grazie anche alle testimonianze assunte sul posto dagli agenti, di risalire all’identità degli otto indagati, tutti già noti alle Forze dell’Ordine.

Il Questore di Modena, Lucio Pennella, all’esito dell’istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti degli otto uomini, in quanto ritenuti persone pericolose per la sicurezza pubblica, la misura di prevenzione atipica del Daspo urbano, cosiddetto ‘Daspo Willy’ che per tre anni vieta loro l’accesso ad esercizi pubblici e a locali di pubblico intrattenimento ubicati nel centro di Carpi.

Inoltre, ieri mattina la Polizia di Stato ha notificato al titolare del locale il provvedimento del Questore che ne dispone la chiusura. Il provvedimento, della durata di 8 giorni, è il frutto anche di una serie di verifiche da cui è emerso che l’esercizio pubblico risulta abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti. L’area sarà oggetto di costanti controlli da parte delle pattuglie del Commissariato per garantire il rispetto delle misure adottate.

