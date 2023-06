Rissa in un bar: feriti e denunce

Dalle parole sono passati alle mani. E’ scoppiata una rissa tra due gruppi di giovani, giovedì pomeriggio, in un bar di via Emilia Ovest. Sul posto sono accorsi gli agenti delle volanti che hanno denunciato gli autori che, in quel momento, si trovavano ancora all’interno del locale. A quanto pare la maxi lite ha visto la partecipazione di due gruppi distinti che, a vario titolo, si sono fronteggiati con calci e pugni. Tutti sono stati quindi medicati dai sanitari del 118, subito intervenuti sul posto. Ora le posizioni dei vari giovani coinvolti sono al vaglio della divisione anticrimine, per l’adozione delle misure di prevenzione del caso.