Rissa in via Malmusi, rintracciato un clandestino

Due ragazzi tunisini subito denunciati e un terzo, connazionale, rintracciato e poi espulso dal territorio in quanto clandestino.

Continuano le indagini sulla rissa che si è verificata lo scorso 12 ottobre in via Malmusi e che ha richiesto l’intervento delle Volanti della polizia.

Nei guai due giovanissimi, 17 e 18 anni, di cui l’ultimo è stato denunciato anche per porto abusivo di armi.

Il terzo, appena maggiorenne, è stato raggiunto venerdì scorso, in serata, in corso Adriano e scortato dagli agenti in Questura.

All’esito dell’attività dell’Ufficio Immigrazione, che ne ha vagliato la posizione sul territorio nazionale, ha ricevuto l’espulsione prefettizia ed è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato al Centro per i Rimpatri (CPR) di Milano, da dove verrà definitivamente rimpatriato.

Oltre a lui, altri irregolari sul territorio sono incappati nei controlli della polizia.

In totale, sono stati verificati i documenti di 113 persone, con accompagnamento presso il CPR di 3 cittadini stranieri espulsi.

I controlli delle forze dell’ordine si sono intensificati in particolare nel week-end, finalizzati al contrasto appunto dell’immigrazione clandestina, ma anche dello spaccio di stupefacenti, nonché al monitoraggio delle aggregazioni giovanili moleste.

Le pattuglie della squadra Volante sono state schierate venerdì e sabato in orario serale e notturno, anche per prevenire furti e rapine o scongiurare altre risse violente.

Sotto la direzione della Questura, con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine ed il coinvolgimento della Polizia Locale con un’unità cinofila antidroga, sono state effettuate ripetute ricognizioni nelle zone giudicate ’sensibili’.

I presidi si sono concentrati al Parco Pertini, area Teatro Storchi e largo Garibaldi ma anche in Corso Vittorio Emanuele II con accesso al Parco Ducale, fino a viale Crispi. Dunque, massima attenzione al centro.

Monitorata anche la via Emilia Centro fino a Largo Sant’Agostino e piazzale Aldo Moro, nonché le strade della movida, in particolare via Gallucci.

Sono numerose le risse che si verificano in città in questi mesi e che vedono sempre più spesso coinvolti giovanissimi. Per questo i controlli sono stati intensificati.

v.r.