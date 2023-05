Rissa nel parcheggio agenti picchiati

Si sono messi a discutere per futili motivi nel parcheggio dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Sul posto sono accorsi subito gli agenti del commissariato. Due dei cinque uomini coinvolti nella lite però, due fratelli, hanno aggredito due agenti e sono stati arrestati per resistenza. I due hanno preso a calci e pugni i poliziotti e, ieri mattina, sono stati processati per direttissima. Il processo è previsto per il 12 ottobre e i due fratelli sono stati poi rimessi in libertà. Gli agenti sono stati dimessi con tre e quattro giorni di prognosi.