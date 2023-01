Rissa tra genitori, aggressori a processo

Una lite che sconvolse il paese, iniziata tra ragazzini minorenni e terminata con una rissa tra i rispettivi parenti e il gravissimo pestaggio di un papà. Sono stati tutti rinviati a giudizio, ieri, con l’accusa di lesioni i responsabili dell’aggressione ai danni appunto dell’uomo, avvenuta domenica tre ottobre 2021 in piazza delle Bilance, a Campogalliano. I 4 imputati, residenti tra Campogalliano e Correggio, ovvero padre e zio dell’altro minore coinvolto quel giorno nella lite e due conoscenti erano stati raggiunti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari e uno dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Quel giorno, a seguito di un diverbio tra due minorenni, erano intervenuti i componenti dei rispettivi nuclei familiari e conoscenti. In sostanza zio e papà del ragazzino ‘rivale’, con altri due conoscenti, avrebbero accerchiato e aggredito il padre dell’altro minore (14 anni), arrivato nel frattempo, causandogli un trauma cranico, policontusioni e tre fratture costali. L’uomo si è costituito ieri parte civile al processo con gli avvocati Roberto Ghini e Davide Ascari. Era stato il ragazzino a chiamare padre e zio, che erano in casa chiedendo loro di scendere in piazza. Nel frattempo erano intervenuti anche i parenti dell’altro minore e la situazione era degenerata. La dinamica dei fatti ancora non è chiara: da qui la decisione dei difensori degli imputati di procedere con rito ordinario, che permetterà in sede dibattimentale di sentire i vari testimoni. La prossima udienza è prevista per il tre aprile davanti al giudice Meriggi. "Ero intervenuto in soccorso di mio figlio che, spaventato, mi aveva chiamato dopo essere stato schiaffeggiato dallo zio di un altro ragazzino – aveva raccontato la vittima. A quel punto ero stato accerchiato dai componenti della famiglia in questione – che non avevo mai visto prima – e massacrato di botte. Cosa chiedo ora? Giustizia".