Rissa tra stranieri, applicato il decreto Caivano

Il loro arrivo ha creato una certa tensione all’interno della struttura. Non sempre, infatti, la convivenza forzata tra minori stranieri non accompagnati porta ad esiti positivi. Ora, pero, per i due giovanissimi tunisini che domenica notte hanno ‘scatenato’ la rissa all’interno dell’Hotel Emilia, che da tempo ospita i minori non accompagnati è ‘scattata’ la misura di prevenzione in base alle modifiche previste dal Decreto Caivano. E’ la prima volta che il questore applica, infatti, l’avviso orale con le modifiche apportate dal cosiddetto Decreto Caivano, che consentono di applicare la misura di prevenzione anche ai minorenni ultra 14enni. Parliamo del Decreto-Legge recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile voluto dal governo per contrastare la criminalità organizzata e l’elusione scolastica sul territorio. Il decreto prevede che il questore possa convocare non solo maggiorenni ma anche minorenni per l’avviso orale, esteso ora anche ai minori di 14 anni. Se ritenuto necessario, potrebbe essere proposto un divieto all’utilizzo di cellulari per minorenni a partire dai 14 anni. La misura è scattata dopo la rissa avvenuta appunto nella struttura di accoglienza minori di via Emilia domenica notte. Quando gli agenti sono intervenuti sul posto, hanno identificato 4 pakistani, tre tunisini ed un marocchino tra i 16 e i 17 anni. I minori sono stati denunciati per rissa e uno dei ragazzi tunisini anche per ricettazione, poiché in possesso di un cellulare risultato provento di furto.