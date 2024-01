Rissa tra stranieri, un arrestato

I carabinieri intervengono per sedare una lite ed arrestano un cittadino straniero gravato da un provvedimento restrittivo. Nella tarda serata dell’altro ieri, i militari della Stazione di Nonantola con l’ausilio dei colleghi della Tenenza di Castelfranco Emilia, sono intervenuti in un appartamento situato al terzo piano di uno stabile ubicato in Nonantola, ove era stata segnalata una lite condominiale, che vedeva coinvolti 5 cittadini stranieri. L’immediato intervento dei Carabinieri permetteva di sedare la lite, scaturita per futili motivi. Nel corso delle procedure di identificazione, uno degli stranieri risultava colpito da un provvedimento restrittivo, emesso dalla procura generale della Repubblica alla Corte di Appello di Napoli, dovendo scontare la pena di reclusione di un anno, poichè condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La persona è stata arrestata e condotta alla Casa Circondariale di Modena Sant’Anna per scontare la condanna.