Risse e clienti pregiudicati, chiuso il bar Sport

Non sono rimaste inascoltate le ripetute lamentele trasmesse all’amministrazione comunale per quanto accadeva dentro il Bar Sport a San Possidonio. Ora il Questore ha disposto la sospensione di dieci giorni, a partire da ieri, della sua licenza, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Il Bar Sport riaprirà non prima del 9 marzo. L’esercizio, che si trova nel cuore del centro cittadino proprio in prossimità dell’incrocio tra la centrale Piazza Andreoli, sede del Municipio, e via Matteotti, da una quindicina d’anni è gestito da una storica famiglia di cinesi. Ma solo recentemente le sue dubbie frequentazioni, molte delle quali extracomunitari, spesso clandestini, hanno insospettito la Polizia Locale e le Forze dell’ordine e destato allarme tra la popolazione per le ripetute risse scoppiate in prossimità del locale ed anche dentro di esso. "Il provvedimento – si legge, infatti, nell’ordinanza - è stato notificato a seguito di ripetuti interventi e segnalazioni, che hanno evidenziato situazioni di criticità legate alla frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti penali e comportamenti che hanno generato allarme sociale". "Negli ultimi tempi – fa sapere la sindaca Veronica Morselli – ci sono state almeno 12 interventi delle Forze dell’ordine all’interno del locale con relativa segnalazione di persone già con precedenti penali, resisi protagonisti di risse, attività di spaccio e altri reati".

Alberto Greco