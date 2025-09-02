Risse e violenza in centro: "L’assessore si dimetta"

"Chiediamo con fermezza le dimissioni immediate dell’assessore alla sicurezza Paola Poletti. Di fronte al degrado crescente e all’escalation di episodi di violenza, la sua azione si è rivelata del tutto insufficiente. Carpi non può più aspettare". È diretta la richiesta di Federica Carletti, presidente di Fratelli d’Italia Carpi e consigliere comunale. "Chi riveste un ruolo così delicato - prosegue - non può limitarsi a minimizzare i problemi o a scaricare responsabilità su altri: deve avere la capacità di governare, assumendosi l’onere delle scelte, garantire risposte concrete e tempestive ai cittadini. Questo non è avvenuto: è doveroso che l’assessore prenda atto del proprio fallimento politico e lasci spazio a chi ha davvero la volontà e il coraggio di affrontare la situazione".

Secondo la Carletti, "i cittadini sono esasperati, degrado e violenza sono fuori controllo, frutto di politiche di integrazione sbagliate e dell’assenza di una strategia seria per la sicurezza. Continuare a negare i problemi, scaricare responsabilità sul centrodestra che governa il Paese, accusare le opposizioni di critiche sterili e mancata collaborazione sono strategie che non reggono più. Il Governo, in questi anni, ha messo in campo azioni concrete per sicurezza, legalità e immigrazione irregolare. Gli strumenti ci sono: a Carpi manca la volontà politica di applicarli".

In contemporanea, anche il sindaco Riccardo Righi è intervenuto – a gamba tesa - sul tema sicurezza: "Dalla rissa inventata alla paura alimentata: basta bugie sulla città. L’ultimo caso è emblematico: Fratelli d’Italia ha parlato di una ‘rissa che tiene ostaggio la città’ in via Nicolò Biondo. La realtà è diversa: non bande criminali, né gruppi violenti, ma una lite tra moglie e marito, con amici intervenuti per separarli. Episodio spiacevole, ma lontano dal quadro allarmistico".

"Non è un caso isolato: l’allarme sull’aria condizionata dell’ospedale, che funzionava; la denuncia della mancanza di ambulanze, invece operative; l’agitazione sulle scuole dopo le disinfestazioni, programmate per garantire piena sicurezza al rientro. Persino l’episodio presentato come ‘aggressione a un residente sotto casa’ era in realtà una disputa legata alla droga. Fatto grave, certo, ma stravolto per alimentare paura. La politica ha strumenti ben più seri che rincorrere video o voci sui social".

"La sicurezza non verrà mai sottovalutata da questa amministrazione. Se Fratelli d’Italia avesse davvero a cuore la sicurezza di Carpi, dovrebbe sostenere la richiesta di maggiori forze dell’ordine sul territorio. E se fosse davvero a conoscenza di reati, anziché produrre comunicati improvvisati, avrebbe il dovere di segnalarli subito alle autorità". In merito agli ultimi episodi, "le forze dell’ordine sono al lavoro. Avremo un nuovo incontro con la Prefettura sul tema sicurezza e chiederò di valutare proposte sull’argomento dei mini market. La sicurezza richiede collaborazione, serietà e responsabilità. Non sensazionalismi".

Maria Silvia Cabri