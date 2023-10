"Risse tra bande in centro, la misura è colma"

"Sembra non esserci fine agli episodi di violenza in zona centro storico, più nello specifico nell’area vicina alla stazione delle corriere e Sant’Agostino. L’episodio di sabato, che ha visto delle bande di giovani magrebini protagonisti di una rissa in pieno giorno con lancio di sanpietrini, è solo l’ultimo di una serie di eventi che stanno martoriando la città". Parola di Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Modena. "Servono soluzioni concrete ed immediate che partano dal potenziamento di uomini e mezzi del posto integrato della polizia nella zona autostazione e dall’implementazione della video sorveglianza in zona Sant’Agostino, negli ultimi anni divenuta zona alla mercé di sbandati, motivo per il quale – continua – molti commercianti stanno chiudendo o pensando di chiudere. Proprio in questa zona l’indifferenza dell’amministrazione è lampante e a nulla sono servite le richieste di aiuto dei residenti della zona e i solleciti che Fratelli d’Italia ha avanzato. Negli anni il Comune ha deciso di affrontare questa problematica affidando a suon di denari pubblici alle solite cooperative il compito di gestire il fenomeno e ormai è giunto il momento di dire che questo approccio ha fallito. E’ necessario – conclude Pulitanò – porre in essere un’attività d’emergenza per fermare questi episodi, identificando i responsabili, punendoli anche affrontando finalmente il problema dei negozi etnici che forniscono loro alcolici".