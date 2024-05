"Ristorante in carcere, servono più agenti"

La Casa di reclusione di Castelfranco Emilia ‘si apre’ alla città e, mercoledì 29 maggio, si inaugura il ristorante interno, le cui porte rimarranno aperte anche durante l’estate in alcune serate prestabilite. Ma il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria chiede ai vertici regionali dell’Amministrazione di predisporre un adeguato supporto di agenti per l’iniziativa.

Come spiega Francesco Campobasso, segretario per l’Emilia-Romagna del Sappe, "abbiamo chiesto l’invio di personale in supporto in grado di assicurare la piena riuscita dell’evento. La struttura di Castelfranco Emilia, come noto, vive, al pari degli altri istituti del distretto, palesi difficoltà dovute ad una allarmante carenza di organico con eventi critici che si sono verificati di recente (un internato ha aggredito e ferito tre agenti, ndr)".

Per Campobasso, "le iniziative della Direzione del carcere di Castelfranco (da sempre molto attenta alla mission istituzionale) arrecano, di certo, lustro alla struttura realizzando in pieno quanto previsto dall’ordinamento penitenziario ma, al tempo stesso, per le problematiche che la investono, inducono i sindacati a richiedere ai vertici regionali l’invio di personale di polizia penitenziaria da altre sedi in grado di coadiuvare i colleghi nella serata del 29 maggio aumentando il presidio ed il livello di sicurezza e di ordine all’interno della struttura". Donato Capece, segretario generale del Sappe, auspica che venga raccolto l’appello: "Confidiamo che si possa supportare adeguatamente il personale di Castelfranco. Nelle carceri stiamo purtroppo assistendo a una preoccupante escalation di violenza".