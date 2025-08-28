Ristorante vietato ai bimbi in Riviera: "Lesa la libertà di mio figlio, incontrerò il sindaco di Cervia"

Ha fatto il giro del web e, inevitabilmente, indignato tante famiglie la notizia di un papà modenese che si è visto rifiutare il tavolo per pranzo, in uno noto stabilimento balneare di Milano Marittima, il ’Bicio Papao’, poiché in compagnia del figlioletto. In sostanza nel locale in questione i bambini non possono entrare se risultano avere un’età inferiore ai dieci anni per non ‘disturbare la quiete’ degli altri clienti. Andrea Mussini dinanzi al diniego in quel momento ha preferito evitare polemiche col gestore ma, basito e adirato, ha ritenuto opportuno rendere noto l’accaduto. Lo stesso sindaco di Cervia – che presto incontrerà il turista modenese – ha definito inammissibile il comportamento del ristoratore che compromette l’immagine della località.

Signor Mussini, ha deciso di intraprendere qualche azione a seguito del diniego subito? "I carabinieri mi hanno suggerito di rivolgermi all’amministrazione e così ho fatto, attendo l’appuntamento con il sindaco di Cervia. Non lo sto facendo per me ma per mio figlio e, in generale, perchè in questo modo viene lesa la libertà delle persone. Capisco se non viene consentito l’ingresso ad un bambino di cinque anni in un casinò ma in un ristorante lo reputo assurdo. Io e mia moglie frequentiamo ristoranti stellati in tutta Italia; mio figlio è sempre venuto con noi e nessuno si è mai permesso di dire nulla".

Frequentate spesso Milano Marittima? "Si e siamo qui in vacanza da un mese; non era mai capitata una cosa simile e mangiamo fuori ogni giorno. Mio figlio ha cinque anni e mezzo; ieri (martedì, ndr) stavamo facendo la nostra passeggiata quotidiana in centro e mi sono fermato in questo locale chiedendo se fossero aperti a pranzo. Quando mi hanno detto di si, ho chiesto se fosse possibile prenotare un tavolo per tre: ovvero per me, mia moglie e mio figlio. Secca, la cameriera mi ha risposto che in quel locale non vengono accettati bambini sotto i dieci anni".

Ha chiesto di parlare con il titolare? "L’ho ritenuto inutile, visto quanto mi era stato appena detto. Quando sono uscito ho pensato: i cani sono accettati e, pur essendo io e mia moglie allergici e con tanto di certificato, non abbiamo mai polemizzato dinanzi alla presenza di animali. L’altro giorno abbiamo pranzato con un mastino accanto e non ci siamo permessi di dire nulla. Invece viene mandato via un bambino...follia. Tra l’altro una situazione che si verifica proprio in quella ‘parte’ di Riviera dove lamentano di aver avuto pochi clienti e di non aver guadagnato abbastanza. Io sono un agricoltore, lavoro tutto l’anno e loro che lavorano 3 mesi all’anno si lamentano di non lavorare ma si permettono di non accettare famiglie con bambini?".

Lo stabilimento in questione, è stato spiegato, non sarebbe un luogo ‘idoneo’ ai bambini, non avendo gonfiabili o giochi... "Ma io ho chiesto di mangiare, non di far giocare mio figlio. Il mio bambino è solito sedersi educatamente al tavolo con noi, mangiare e salutare all’uscita. Qua siamo tornati al Medioevo. Questa è una limitazione della libertà delle persone. Si giustificano parlando di tranquillità dei clienti? Non è ammissibile".

Ora quindi attende di incontrare il sindaco? "Si e gli dirò che non ce l’ho con Milano Marittima: sono in un bel bagno e stiamo bene. Ma siamo al mare, dove c’è un clima vacanziero e dove si lamentano di aver venduto una piadina in meno in una estate e questo atteggiamento non deve essere ammesso. Voglio garantire l’etica e il rispetto del mondo e di mio figlio".