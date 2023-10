Ristoranti, un mese di festa: "Il giovedì ha più gusto"

Al via i Giovedì Gastronomici, dedicati alle eccellenze modenesi nei ristoranti di città e provincia. Dal 19 ottobre al 23 novembre, torna la rassegna culinaria organizzata da Fiepet Confesercenti Modena con una ricca offerta in ristoranti, trattorie e osterie della provincia. Protagonista dell’iniziativa Modena, per valorizzare la tradizione e i prodotti tipici. In collaborazione con Piacere Modena e i consorzi di tutela delle eccellenze enogastronomiche modenesi. I Giovedì Gastronomici propongono un tour alla scoperta dei sapori locali in 25 ristoranti. A Modena, 80° Miglio. Accademia by Italo, Il Luppolo e L’Uva, Maxelâ, Osteria Rossi, Osteria Santa Chiara, Osteria Vecchia Pirri, Trattoria San Pietro, Vitto Trattoria Italiana, Zooky Cafè Tapas & Restaurant. A Carpi, Ristorante l’Incontro e Atipico Risto-Eventi; a Mirandola Acetone; a San Prospero Foresteria Cavicchioli; a Nonantola La Nunziadeina, la Piazzetta del Gusto, Osteria di Rubbiara.

A Campogalliano Osteria Emilia; a Novi di Modena La Trattoria di Lara; a Formigine Ristorante Il Calcagnino e Nero Balsamico; a Maranello Ristorante 36; a Spilamberto Antica Trattoria Ponte Guerro; a Vignola Trattoria La Campagnola; a Marano sul Panaro Locanda Marcella. Cotechino, zampone, parmigiano reggiano, prosciutto di Modena, aceto balsamico, lambrusco, l’amarena brusca e la ciliegia di Vignola saranno i protagonisti di piatti particolari ed eccellenti, dall’antipasto al dolce. Tutti i ristoranti offrono un menu degustazione completo a un prezzo speciale, da 25 a 40 euro. Confermata anche la carta fedeltà per premiare i clienti più affezionati.

Ad ogni ristorante visitato si potrà richiedere un timbro, partecipare al concorso e accedere ai premi. "I Giovedì Gastronomici – sottolinea Catia Fornari, presidente Fiepet Confesercenti Modena – sono un appuntamento consolidato che ogni anno, grazie a tradizione, innovazione e qualità, registra tante presente". "Confermiamo – aggiunge Daniele Cavazza di Confesercenti Modena – il nostro impegno e sostegno nei confronti della ristorazione locale, della valorizzazione di prodotti tipici e della cucina del territorio". Info su www.giovedigastronomici.it.