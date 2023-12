Ristoranti verso il sold out: "Ma niente ’mangiatone’. Meglio contenere i prezzi e non esagerare col cibo"

Voglia di tradizione, di sapori di casa ma, soprattutto, di condivisione. E’ con questo spirito che i modenesi si apprestano a salutare il 2023. A quanto pare, infatti, i ristoranti della città, per il cenone di capodanno vanno già per il tutto esaurito. Tanti si sono indirizzati però verso locali che non propongono il menù fisso: un po’ per la possibilità di scegliere e un po’ nel tentativo di risparmiare qualcosa. A sedersi a tavola il 31 saranno sicuramente tanti giovani, ma anche famiglie e ‘meno’ giovani. "Abbiamo organizzato un vero e proprio cenone alla modenese – sottolinea Gian Marco Goldoni, titolare del locale ‘In Vino Veritas’ – Tortellini, lasagne, affettati con tigelle ma anche guancialino, stinco e cotechino con purè. Abbiamo oltre cento prenotati e sarà un evento bellissimo. E, aggiungo, sicuro: abbiamo due ragazzi sella security – continua Goldoni – che proteggeranno la piazza e ci sarà un grande brindisi offerto da noi per ringraziare i nostri clienti della loro presenza. Sarà un capodanno semplice e con prezzi moderati, accessibili a tutti. Sono certo che ci divertiremo insieme". "Oggi come oggi – sottolinea Stela Marku, direttrice del ristorante Nero Balsamico – le persone sono alla ricerca dei sapori ‘veri’ della tradizione, quelli che amano. Siamo quasi al completo – spiega ancora – e i clienti sono un po’ di tutte le età: dai giovani ai meno giovani, dalle coppie ai clienti anziani affezionati al locale. Il menu comprende piatti sia di mare che di terra, ma è molto improntato sul pesce, anche se non mancherà la lingua di manzo come vuole la tradizione modenese. I modenesi cercano i piatti a cui sono abituati, gli stessi che cucinavano le mamme e le nonne e noi proporremo il cappelletto o il tagliolino fatti rigorosamente in casa". Come detto molti locali registrano da giorni il tutto esaurito: "Noi siamo sold out da tempo – conferma Gian Paolo Riccardi di Zooky – I clienti hanno potuto scegliere tra il menù di terra e quello di mare, ma ovviamente il cotechino non mancherà. Quest’anno abbiamo non solo giovani ma anche tantissime famiglie che hanno prenotato in anticipo. La cara vincente? Sicuramente permettere a tutti di mettersi a tavola, tenendo prezzi moderati. Noi abbiamo infatti lasciato lo stesso prezzo dello scorso anno e i modenesi, sicuramente, hanno scelto quest’anno di festeggiare fuori casa ma cercando il prezzo ‘giusto’. Abbiamo oltre cento prenotazioni – conclude – eppure continuano a chiamare". A confermare come i modenesi non siano più in cerca del classico ‘cenone’, quello che per intenderci comprende una decina di portate, è la proprietaria del ristorante Maxela, Assunta Spinazzola: "Noi abbiamo preferito lasciare ai nostri ospiti la possibilità di scegliere: per questo ci sarà per la sera del 31 menù alla carta – spiega – Le lenticchie ovviamente non mancheranno e abbiamo la sala quasi al completo. Molti ci hanno scelto proprio perché non c’è il classico cenone e sono felici di poter scegliere cosa mangiare l’ultima sera dell’anno: la mangiatona, insomma, non interessa più un po’ per il prezzo ovviamente più alto, un po’ perchè non sempre si trova sul menù ciò che più piace. Sicuramente registriamo una gran voglia di festeggiare e di star bene a tavola".