Ristoratore rapinato: “Mi puntavano contro la pistola. Ora ho paura per la mia famiglia”

Rastellino di Castelfranco (Modena), 1 ottobre 2025 – “Rabbia? Si, tanta, perchè è il sistema che non funziona. Non ho paura per me, ma per la mia famiglia che ora non vuole più vivere qua”.

Nel giro di due settimane la vita di Alessandro Pellegrini si è trasformata in un incubo. Parliamo del ristoratore di Castelfranco Emilia, titolare dell’Osteria Provvidenza, che domenica sera ha subito una rapina a mano armata mentre rientrava a casa.

Il primo ad essere preso di mira dai malviventi – due all’apparenza, con il volto travisato – è stato il padre dell’uomo, 79 anni. L’anziano è stato minacciato con una pistola alla testa e gettato a terra.

Tutto è avvenuto in pochi minuti davanti alla casa di Rastellino di Castelfranco Emilia; la villa di famiglia che già due settimane fa era stata svaligiata dai malviventi.

Pellegrini, ci può raccontare cosa avete subito?

“Eravamo fino a poco prima nel mio locale; mio padre lavora con me. Dal momento che c’era la partita, Milan-Napoli, si era fermato anche mio figlio adolescente. Intorno alle 22 ho chiuso il ristorante e ci siamo diretti a casa; si trova ad una decina di minuti di distanza.

Io sono rimasto al volante, mio padre è sceso per aprire il cancello e in quel momento è partito l’agguato”.

Cos’è successo?

“Gli hanno puntato pistola alla testa; lui è caduto a terra. Ha 79 anni...Il primo ad accorgersi dell’accaduto è stato mio figlio; quando ha iniziato ad urlare mi sono girato, sono uscito dall’auto e mi sono trovato addosso uno dei banditi. Un secondo rapinatore mi ha puntato contro la pistola e mi ha chiesto l’incasso. Io gliel’ho dato ma, a quel punto, mi ha chiesto di entrare in casa e di aprirgli la cassaforte. Mia figlia e mia moglie erano in casa, si sono affacciate, erano terrorizzate poiché dieci giorni fa avevano svaligiato la villa. Lui insisteva, tenendomi puntata contro l’arma. Non erano italiani ma l’italiano lo parlavano benissimo; sono persone in Italia da tempo”.

Sono quindi entrati in casa?

“Hanno continuato a minacciarmi; quando gli ho detto che la cassaforte era sotto terra, uno dei due è salito a bordo della mia auto e ha fatto retromarcia, finendo contro il cancello. A quel punto se ne sono andati. Tramite il mio telefono i carabinieri, subito intervenuti, hanno poi localizzato e recuperato la mia auto. Poi sono andato in caserma”.

Come state ora?

“Papà ha preso tanta paura; mia moglie e figlia non vogliono più stare lì, nella nostra casa. Già dopo il furto erano terrorizzate e mi chiamavano ogni sera, come domenica, per chiedermi quando sarei rientrato. Le avevo tranquillizzate, dicendo che era impossibile subire un altro colpo. Invece... Mi sembra di vivere un film e la mia paura più grande è che facciano male alla mia famiglia. Quello che si avverte è la mancanza di informazione; è giusto parlarne. Se avessero fatto emergere il furto forse non sarebbero tornati. E’ giusto che si sappia che viviamo in un far west. Ho subito un’aggressione anche durante il covid e pure un altro tentativo di furto. Qua, in questo sistema, qualcosa non va”.