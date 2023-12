Ristori Corso Roma, pubblicato il bando

E’ stato pubblicato sul sito Internet del Comune l’annunciato avviso pubblico per altri 30.000 euro di contributi a supporto "delle attività economiche di Corso Roma, a parziale ristoro dei costi non comprimibili condizionati dai lavori di riqualificazione della via". Il periodo di riferimento è il semestre gennaio-giugno 2023, e hanno diritto a richiedere il contributo tutte quelle attività commerciali, artigianali e ricettive che non abbiano già beneficiato dei contributi comunali concessi con il primo bando (dicembre 2022). Le domande vanno presentate entro le 11.30 del 20 dicembre all’indirizzo cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it.