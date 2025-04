Ristrutturazione Casa di comunità

L’Ausl di Modena ha comunicato che stanno proseguendo i lavori di ristrutturazione nella Casa della comunità di Castelfranco. "In questa ottica – spiegano dall’azienda sanitaria - rientra anche il trasloco del Punto distribuzione farmaci e del punto di distribuzione dei presidi e stomie che da lunedì saranno attivi al piano terra. La collocazione della farmacia e del punto di distribuzione dei presidi e stomie al piano terra rende più accessibile un servizio per i cittadini più fragili: garantisce la distribuzione diretta dei farmaci e di altro materiale sanitario e si rivolge sia ai pazienti dimessi dall’ospedale, sia ai pazienti affetti da patologie croniche. Lo spostamento della farmacia rientra nella riorganizzazione degli spazi finanziato in parte con fondi Pnrr."