Ristrutturazione completata per la Casa della Comunità 'La Carrucola' di Guiglia grazie al PNRR

Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di ristrutturazione della Casa della Comunità ‘La Carrucola’ di Guiglia, grazie agli investimenti del PNRR. Gli ambienti della struttura sono adesso ancora più fruibili e confortevoli per la cittadinanza. Ieri i nuovi spazi sono stati inaugurati nel corso di una breve cerimonia che ha visto la partecipazione della direzione generale dell’Azienda USL di Modena; del Presidente dell’Unione Terre di Castelli e sindaco di Guiglia Iacopo Lagazzi, insieme ad una rappresentanza dell’Unione; operatori e operatrici che lavorano all’interno della Casa della Comunità. Con loro anche alcuni volontari Avis che abitualmente contribuiscono alle attività della struttura.

L’intervento ha permesso il rifacimento di alcune parti sia interne che esterne dello stabile: in particolare, sono state sostituite due pareti per garantire ancora più privacy a livello acustico, cambiati i citofoni, rifatta la pavimentazione dell’ambulatorio infermieristico. A ciò si sono aggiunte manutenzioni varie, tra cui il cambio dei pannelli di alcune parti di soffitto e la nuova porta di vetro tra l’entrata principale e il resto della struttura. Nella Casa della Comunità ‘La Carrucola’ sono attivi il punto prelievi, l’infermiere di comunità, il consultorio e alcuni ambulatori specialistici. Sono presenti, inoltre, gli studi dei Medici di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, i servizi sociali e la sede dell’AVIS locale.

E’ inoltre presente un percorso per i pazienti diabetologici e nel corso del 2025 verranno implementati ulteriori programmi di presa in carico delle cronicità e dei pazienti fragili. "Grazie a questi lavori, i cittadini possono ora godere di spazi più confortevoli e funzionali, che certamente restituiscono all’utenza un servizio migliorato – afferma Iacopo Lagazzi, Presidente dell’Unione terre di Castelli e Sindaco di Guiglia -. È doveroso sottolineare come sia importante che l’Ausl continui ad investire risorse in strutture decentrate, come la nostra".