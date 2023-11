Risultati brillanti per l’associazione . Tianlong Wushu

Nuove importanti affermazioni nelle arti marziali per l’associazione sportiva Tianlong Wushu asd di Spilamberto. Nei giorni scorsi, al Festival dei giovani di Zola Predosa, la Tianlong Wushu spilambertese ha conquistato 4 ori e 1 argento. Giulio Amedei si è infatti imposto nella categoria combinata Cadetti di tradizionale, con mano nuda Chang Quan e Lancia. Ludovica Viola ha vinto Taiji 24 e Taiji spada 32 Esordienti. Nathan Iozzia ha prevalso in Changquan 32 e Sciabola 32 Esordienti. Martina Grappi, poi, ha conquistato l’argento nella categoria Esordienti Chang Quan e bastone 32. Per la categoria Pulcini, Noah ha vinto l’oro con Chang Quan 16 mov. Il prossimo appuntamento sarà il Campionato italiano che si svolgerà a Catania.