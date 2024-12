Risultati favorevoli per l’Amatori. La Pico sconfitta da Trissino

Il turno infrasettimanale del campionato di A2 di hockey pista fa bene all’Amatori 1945 Modena, che non gioca, ma che vede le avversarie per la corsa ai playoff pareggiare nella migliore delle situazioni, o perdere addirittura in casa, come il Thiene prossimo avversario in semifinale di Coppa Italia: non fa bene invece alla Pico Mirandola, che torna da Trissino con una sconfitta tutto sommato ingiusta nel punteggio, prima ancora che nel riscontro tecnico. La squadra di Iallacci ha giocato un ottimo primo tempo, chiuso alla pari sia nei goal segnati, due per parte, che sul piano tecnico, ma ancora una volta è mandata nella seconda parte della gara, questa volta gli errori macroscopici delle prime due giornate, ma con qualche incertezza, qualche sbavatura, che i più tecnici avversari hanno saputo sfruttare senza pietà. Sabato i gialloblù della Bassa ospiteranno Scano, mentre l’Amatori tornerà in pista andando a far visita al Seregno, sicuramente la squadra del momento, neanche parente di quella incontrata, e battuta due volte in Coppa Italia.

I risultati. campionato A2, 3^G.: R.Bassano – Valdagno 5-2; Trissino – Pico 5-2; Montecchio Pr.- Breganze 1.-1; Scandiano – Correggio 3-3; Thiene – Seregno 2-3; Riposa: Amatori Modena. CLASSIFICA: Breganze e Correggio punti 7, Trissino 6, R. Bassano, Seregno e Montecchio Pr. 4, Amatori Modena (*) e Valdagno 3, Scandiano (*) 2,Thiene (2) 1, Pico Mirandola 0. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni