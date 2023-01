Risuona la protesta nel ricordo delle Fonderie

di Stefano Marchetti

La memoria aiuta a comprendere il presente, la memoria può sostenere e rafforzare l’impegno civile. Con questo intento, nella stagione della Gioventù Musicale quest’anno compaiono alcuni appuntamenti speciali, collegati a eventi che hanno segnato la storia sociale, come l’eccidio delle Fonderie Riunite. Nell’anniversario dei tragici fatti del 9 gennaio 1950, la Gmi propone due giornate di cinema, poesia e musica nel nome di Bertolt Brecht, Kurt Weill e Hanns Eisler, fra conferenze, proiezioni e concerto.

Si partirà domenica, l’8 gennaio, alla sala Truffaut, dove alle 11 verrà proiettato il film del 1943 ’Anche i boia muoiono’ di Fritz Lang, con la sceneggiatura basata su un testo di Brecht e le musiche di Eisler. Come più di 1.500 scrittori, attori, registi, musicisti e filosofi tra gli anni ‘20 e gli anni ‘40, anche Brecht, Lang ed Eisler giunsero a Hollywood con la speranza di ricominciare da capo, lontano dalla minaccia nazionalsocialista: in questa produzione cinematografica fecero confluire e dialogare le loro arti. La proiezione sarà preceduta alle 10 da un intervento di Matteo Cavezzali, scrittore e saggista, che introdurrà gli antefatti, le premesse storiche e artistiche e i ‘dietro le quinte’ del film che avrebbe dovuto essere intitolato ’Never surrender’.

Lunedì 9, giorno dell’anniversario delle Fonderie, ci si sposterà al teatro San Carlo, dove alle 20.30 la giornalista Chiara Ferrari ripercorrerà la storia della canzone di protesta, a partire dal ‘900 storico fino ai giorni nostri, da Kurt Weill a Ivano Fossati. L’incontro introdurrà il concerto delle 21.30, ’A chi esita’, con le voci di Federica Doniselli e Davide Ronzoni, il contrabbasso di Massimo De Stephanis e il pianoforte di Giulia Manicardi. Nella sua poesia ’A chi esita’ Brecht ci invita a riflettere sulle nostre idee, sulle nostre posizioni: "Su chi contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti, respinti via dalla corrente? Resteremo indietro, senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi? O contare sulla buona sorte? Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua". È l’invito a scegliere, a non girare la testa dall’altra parte, a non ‘sedersi’ comodamente dalla parte della ragione, a risvegliare la coscienza.

Nel concerto attraverseremo un’ampia selezione delle canzoni e delle ballate di Brecht, Weill ed Eisler, e conosceremo i ‘tipi’ e i vizi che vi sono incarnati, il vigliacco de ’La canzone del bene stare al mondo’, i lussuriosi della ’Tango ballade’, lo sfruttamento della classe operaia di ’Un cavallo si lamenta’. E così ancora altre perle, come ’La ballata della schiavitù sessuale’ o ’la canzone della vivificante potenza del denaro’. Il concerto riunisce quattro musicisti eclettici, di diverse esperienze, che qui danno vita a un repertorio di brani pungenti che feriscono e interrogano.